Наблюдатели показали, как соблюдают меры безопасности на участках для голосования

Общественные наблюдатели во всех регионах России тщательно соблюдают меры по защите здоровья, чтобы максимально снизить риск заражения коронавирусом. Об этом сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на своей странице в Twitter.

— Общественные наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья. Температура замеряется, идентификация наблюдателей происходит полноценно, — отметил он.

Так, участки для голосований обрабатывают дезинфицирующими средствами. Наблюдатели и члены комиссии снабжены всеми необходимыми средствами защиты. На входе в помещение у голосующих проверят температуру, им выдают индивидуальный набор, в который входят маска, перчатки и ручка. Паспорт проверяют бесконтактным способом, россияне показывают его, приспустив маску. Участки голосования размечены таким образом, чтобы люди держали дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

Фото © Twitter / Максим Григорьев 1 / 3