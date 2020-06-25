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Наблюдатели показали, как соблюдают меры безопасности на участках для голосования

В частности, на входе в помещение у всех участников избирательного процесса измеряют температуру и выдают им индивидуальный набор.

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Фото © Twitter / Максим Григорьев

Общественные наблюдатели во всех регионах России тщательно соблюдают меры по защите здоровья, чтобы максимально снизить риск заражения коронавирусом. Об этом сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на своей странице в Twitter.

Общественные наблюдатели во всех регионах проверяют соблюдение мер по защите здоровья. Температура замеряется, идентификация наблюдателей происходит полноценно, — отметил он.

Так, участки для голосований обрабатывают дезинфицирующими средствами. Наблюдатели и члены комиссии снабжены всеми необходимыми средствами защиты. На входе в помещение у голосующих проверят температуру, им выдают индивидуальный набор, в который входят маска, перчатки и ручка. Паспорт проверяют бесконтактным способом, россияне показывают его, приспустив маску. Участки голосования размечены таким образом, чтобы люди держали дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

Фото © Twitter / Максим Григорьев

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Напомним, на всей территории России стартовало голосование по поправкам в конституцию, работают все избирательные участки. Притом первыми к процедуре волеизъявления приступили жители Камчатки и Чукотки. Последними же к процедуре голосования подключились жители Калининградской области. Все участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов.

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