Фитнес-инструктор дал советы по возвращению к привычным тренировкам

С 23 июня в Москве возобновили работу фитнес-центры и спортзалы. Однако режим нерабочих дней и длительное отсутствие тренировок могли сказаться на физической форме даже профессиональных спортсменов. Фитнес-тренер Владимир Шейкин рассказал, как правильно возвращаться к тренировкам и какие упражнения выполнять для того, чтобы вернуться в привычный ритм.

— Полная адаптация организма при систематических занятиях и с учётом того, что человек не заболеет, займёт не менее 60 дней. Что касается частоты тренировок, всё индивидуально, но оптимально будет ходить три раза в неделю с перерывами между тренировками в один день, — рассказал тренер в беседе с агентством "Москва".

По его словам, не стоит сразу начинать выполнять упражнения с тяжёлым весом. Сперва стоит сосредоточиться на кардиоупражнениях, а также отжиманиях, подтягиваниях и приседаниях. Длительность же тренировки напрямую зависит от того, имел ли место спорт на самоизоляции или отсутствовал вовсе, но начинать стоит с 45 минут. В целом Шейкин посоветовал пройти медобследование, а также не забывать про средства индивидуальной защиты и санитайзеры.