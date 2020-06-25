Украина направила России ноту протеста в связи с парадами Победы в Крыму

Украина направила в Россию ноту протеста в связи с проведением накануне парадов Победы в Крыму. Торжественные мероприятия прошли в Севастополе, Симферополе и Керчи. Текст заявления опубликовал на своём сайте украинский МИД.

— Эта провокация ещё раз подтверждает, что Россия сознательно идёт на дальнейшую эскалацию напряжённости в украинско-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, связанные с вооружённой агрессией со стороны РФ и оккупацией ею части суверенной территории Украины, — говорится в публикации.

При этом Киев уже не раз выражал аналогичные протесты по поводу военных мероприятий и визитов первых лиц государства на полуостров. Москва оставляет все эти заявления без реакции, отмечая, что никто не имеет права указывать властям, как посещать российские регионы.