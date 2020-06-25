НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Украина направила России ноту протеста в связи с парадами Победы в Крыму

Киев назвал проведение мероприятий на полуострове провокацией и отметил, что эти действия приводят к ухудшению отношений между странами.

314
Post cover

Фото © ТАСС / Александр Шогин

Украина направила в Россию ноту протеста в связи с проведением накануне парадов Победы в Крыму. Торжественные мероприятия прошли в Севастополе, Симферополе и Керчи. Текст заявления опубликовал на своём сайте украинский МИД.

Эта провокация ещё раз подтверждает, что Россия сознательно идёт на дальнейшую эскалацию напряжённости в украинско-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, связанные с вооружённой агрессией со стороны РФ и оккупацией ею части суверенной территории Украины, — говорится в публикации.

При этом Киев уже не раз выражал аналогичные протесты по поводу военных мероприятий и визитов первых лиц государства на полуостров. Москва оставляет все эти заявления без реакции, отмечая, что никто не имеет права указывать властям, как посещать российские регионы.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

Выбор редакции

Loading...