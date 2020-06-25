В Турции представили план с признанием Крыма российской территорией

Турецкая партия Vatan ("Родина") представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира. В нём, в частности, Крым был представлен территорией России. Об этом сообщает РИА "Новости".

На совещании, прошедшем в онлайн-формате, выступила председатель комитета по образованию, науке и молодёжной политике Совета крымских татар при главе Республики Крым Лемара Селендили. Она заявила об улучшении положения крымских татар после референдума на полуострове в 2014 году.

В ходе заседания выступил аналитик Центра стратегических исследований Sahipkiran Кюршад Орнек. Он призвал МИД Турции немедленно установить отношения с Крымом. По его словам, он шесть лет учился в Крыму и не встречал там людей, которые бы говорили по-украински.

— Крым по факту никогда не был украинской землёй, — уточнил он.

Среди других пунктов плана значились признание Республики Абхазия и самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра, поддержка территориальной целостности Азербайджана, обеспечение мира в Сирии, ликвидация баз США и НАТО в данном регионе и прекращение вмешательства Соединённых Штатов в Ливии.