В Турции представили план с признанием Крыма российской территорией

Турецкая партия Vatan ("Родина") представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира. В нём, в частности, Крым был представлен территорией России. Об этом сообщает РИА "Новости".
На совещании, прошедшем в онлайн-формате, выступила председатель комитета по образованию, науке и молодёжной политике Совета крымских татар при главе Республики Крым Лемара Селендили. Она заявила об улучшении положения крымских татар после референдума на полуострове в 2014 году.
В ходе заседания выступил аналитик Центра стратегических исследований Sahipkiran Кюршад Орнек. Он призвал МИД Турции немедленно установить отношения с Крымом. По его словам, он шесть лет учился в Крыму и не встречал там людей, которые бы говорили по-украински.
— Крым по факту никогда не был украинской землёй, — уточнил он.
Среди других пунктов плана значились признание Республики Абхазия и самопровозглашённой Турецкой Республики Северного Кипра, поддержка территориальной целостности Азербайджана, обеспечение мира в Сирии, ликвидация баз США и НАТО в данном регионе и прекращение вмешательства Соединённых Штатов в Ливии.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.