Заработок, литература и "тум-тум-тум". "Яндекс" назвал топ запросов молодых россиян

"Яндекс" проанализировал данные запросов молодых россиян и выяснил, что больше всего пользователей интересует заработок для студентов, подарки противоположному полу и литература для саморазвития. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании.

Среди самых популярных в поиске фотографий первое место заняли изображения видеоблогерши Оляши. В десятку рейтинга попали фото актрис Эммы Уотсон и Скарлетт Йоханссон, а также российских звёзд вроде Анастасии Ивлеевой и Кати Кищук. Российские поклонники не обошли стороной южнокорейский коллектив BTS и рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна.

Продолжая тему музыки, многих интересовали мелодии, слов которых они не знают. Самым популярным стал запрос "Та-та-тара-та-тарара-та-та-тара-та-тарара" и "Тум-тум-тум-тум-тудум-тум-тудум".

Среди интересных запросов об обучении — музыка или молитвы, подходящие для учёбы.

Пользователи не обошли стороной и литературные произведения. Лидером по запросам стал роман Анны Тодд "После ссоры". Многие искали произведения в жанре нон-фикшн, классическую литературу и другие популярные книги.

Компания уточнила, что абитуриенты больше всего интересуются возможностью поступления в МГУ имени М.В. Ломоносова, а в первую пятёрку также вошли Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики и Российский университет дружбы народов. Также пользователи изучали технические университеты.

Но молодёжь не ограничивалась российскими вузами. Среди зарубежных россиян больше всего интересовал Оксфордский университет, лидирующий с большим отрывом. Далее идут Кембриджский, Станфордский и Гарвардский университеты.

Также молодые люди занимаются поисками выполнения различных типов работ, возможностью заработка и различными льготами. В связи с нынешними эпидемиологическими условиями юных россиян интересует вопрос, когда они будут выходить на учёбу после карантина.

Некоторые пользователи искали актёров из супергеройских фильмов, интересные подарки противоположному полу и то, "как понравиться парню", а также "о чём поговорить с девушкой".