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У пропустившего Парад Победы в Москве президента Киргизии не выявили коронавирус

Жээнбеков прилетел в российскую столицу для участия в мероприятии, но был вынужден улететь обратно в Бишкек.

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Фото © ТАСС / Александр Щербаков

У президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, который накануне отказался от участия в Параде Победы в Москве из-за случая коронавируса в его делегации, болезнь не выявили. Глава государства и его команда сдали повторный тест по возвращении в Бишкек, сообщила пресс-служба президента.

Анализ на коронавирус у президента по приезде в Бишкек показал отрицательный результат, — отмечается в сообщении.

Киргизский лидер сейчас находится на самоизоляции и работает в удалённом режиме. Два члена делегации, у которых в Москве подтвердился диагноз, проходят лечение в домашних условиях, болезнь протекает у них бессимптомно. У остальных членов делегации и сопровождавших их лиц повторный анализ также показал отрицательный результат.

Напомним, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вынужден был отказаться от участия в Параде Победы, который состоялся накануне на Красной площади в Москве. В его делегации выявили два случая коронавируса. Глава государства принял решение вернуться в Бишкек.

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