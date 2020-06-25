У пропустившего Парад Победы в Москве президента Киргизии не выявили коронавирус

У президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, который накануне отказался от участия в Параде Победы в Москве из-за случая коронавируса в его делегации, болезнь не выявили. Глава государства и его команда сдали повторный тест по возвращении в Бишкек, сообщила пресс-служба президента.

— Анализ на коронавирус у президента по приезде в Бишкек показал отрицательный результат, — отмечается в сообщении.

Киргизский лидер сейчас находится на самоизоляции и работает в удалённом режиме. Два члена делегации, у которых в Москве подтвердился диагноз, проходят лечение в домашних условиях, болезнь протекает у них бессимптомно. У остальных членов делегации и сопровождавших их лиц повторный анализ также показал отрицательный результат.