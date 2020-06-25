В Москве от коронавируса вылечилось ещё 926 пациентов

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 142 194 человек. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 926 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 142 194, — уточнила вице-мэр.