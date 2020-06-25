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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 926 пациентов

По данным столичных властей, доля выздоровевших уже превышает 65% от общего числа заболевших.

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Фото © Pixabay

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 142 194 человек. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 926 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 142 194, — уточнила вице-мэр.

Как сообщал Лайф, согласно данным за прошлые сутки, с начала эпидемии коронавируса в России более половины заболевших — 368 822 человекауже выздоровели.

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