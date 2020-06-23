Учёные раскрыли причину потери обоняния при коронавирусе

Британские учёные выяснили причину потери обоняния при CoViD-19. Результаты их исследования опубликованы в электронной библиотеке biorxiv. Сообщается, что вирус вовсе не поражает обонятельные нейроны, как специалисты полагали ранее. На самом деле, по новым данным, эти нейроны остаются невредимы, и именно поэтому к переболевшим коронавирусом восприятие запахов возвращается так же внезапно, как исчезло.

Дело в том, что на внутренней поверхности дыхательных путей расположено множество особых рецепторов — АСЕ2. Вскоре после начала пандемии вирусологи выяснили, что именно за эти рецепторы ловко цепляются частицы SARS-CoV-2, чтобы проникать внутрь клеток-жертв. Однако учёные были уверены, что АСЕ2 расположены на нейронах, отвечающих за запахи. Согласно нынешнему исследованию, на самом деле они находятся не на них, а на специальных поддерживающих клетках.

Как установили микробиологи, вирусные частицы поражают эти клетки и вызывают иммунный ответ, то есть воспаление в виде отёка, что и блокирует доступ молекул к обонятельным нейронам. В результате человек не чувствует никаких запахов. После выздоровления этот отёк, соответственно, спадает и обоняние появляется снова.