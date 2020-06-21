Курс на Англию, чтобы выжить. Почему РПЛ срочно нужно договориться с Роспотребнадзором

Состоялся только один тур Российской премьер-лиги, но уже в трёх командах зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом. Перед возобновлением чемпионата Роспотребнадзор согласовал правила с РПЛ и РФС. Но на практике всё пошло по-другому. Очевидно, что вирус до конца ещё не победили. И если на базах и соблюдаются все предписанные правила, то как себя ведут футболисты и члены тренерских штабов "на свободе" — большой вопрос. Закрывать всех на базе стали не все клубы, да и встречи с семьёй не запрещали.

Именно так игрок "Ростова" Хорен Байрамян принёс инфекцию на базу. Он съездил в гости к переболевшим коронавирусом родственникам, а через несколько дней у него повысилась температура. Он заразил ещё пятерых — Романа Ерёменко, Ивелина Попова, Денниса Хаджикадунича, Матиаса Норманна и Арсения Логашова. До этого команда провела товарищеский матч с молодёжной командой ради игровой практики. Как итог — две команды ушли на двухнедельный карантин, как предписано в правилах Роспотребнадзора. "Сочи" отказался переносить игру, а что было дальше — вы уже прекрасно знаете.

Шквал критики за нарушение fair play обрушился на "Сочи", но досталось и руководству РПЛ с РФС. По факту руководители нашего футбола тянули до последнего, не вынося вердикта. До старта они заявляли, что перенос игр не подразумевается просто потому, что на это нет места в плотном календаре. Однако уже во время пресс-конференции генсек РФС Александр Алаев отметил, что перенос теоретически возможен только на одну дату — 19 июля — день, когда состоится полуфинал Кубка России. Клубы, которые не участвуют в кубковом турнире, могут встретиться в этот день.

Также отмечалось, что о переносе матча договариваются сами команды, а РПЛ уже по факту подписывает документы. Собственно, так произошло и с "Динамо". У клуба три игрока (Себастиан Шиманьский, Шарль Каборе и Клинтон Н'Жи) сдали положительный тест на коронавирус перед самым матчем с "Краснодаром". Галицкий, в отличие от Ротенберга, пошёл навстречу и согласился на перенос игры. Получается, что нарушаются спортивный принцип и вся логика. Команды находятся не в равных условиях. Кто-то вынужден выпускать на поле неподготовленных 17-летних мальчиков, а кто-то ждёт перенесённого матча.

Фото © ФК "Ростов"

— В соответствии с пунктом 6.3 регламента РПЛ лига на основании обращения заинтересованного клуба принимает решение о переносе матча, в том числе в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Ситуацию с возникновением вспышки коронавирусной инфекции нельзя считать форс-мажором, — отмечается в совместном заявлении РПЛ и РФС. — В соответствии со статьёй 401 Гражданского кодекса РФ обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажор) признаётся чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство. Учитывая изложенное, лига не могла применить пункт 6.3 регламента и перенести матч своим решением.

Кроме того, календарь чемпионата 2019/20 не содержит резервных дат для переноса матчей. С другой стороны, при наличии согласия обоих клубов — участников матча и ходатайства лиги РФС (как организатора соревнований по футболу), к исключительной компетенции которого относится вопрос утверждения календаря соревнования, имеет право назначить иную дату матча в календаре, что не является переносом матча в смысле пункта 6.3 регламента.

Уже после всех скандалов "Ростов" выступил с заявлением:

— "Ростов" считает, что решение по проведению матча 23-го тура чемпионата России "Сочи" — "Ростов" должна была принять Российская премьер-лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе, — говорится в заявлении клуба. — При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК "Сочи". Вместо принятия решения лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив "Сочи" под шквал критики.

— У футбольного клуба "Ростов" нет претензий к ФК "Сочи". Мы убеждены, что в вопросе проведения игр и утверждения календаря нет места договорённостям клубов. Подобные организационные решения находятся в сфере исключительной компетенции руководства РПЛ.

Третий случай обнаружения коронавируса ещё более загадочный. Перед матчем "Уфа" — "Тамбов" телеграм-каналы писали об одном заболевшем в башкортостанской команде. Даже назвали имя — Андрес Вомбергар. Клуб от всех комментариев отказался, но именно этого футболиста в итоговой заявке на матч не оказалось. После игры от комментариев также все увиливали. И лишь сегодня глубокой ночью на сайте клуба появилось официальное заявление.

— Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим были приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами. От регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению матча. Выполнен ещё ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования, — говорится в заявлении.

Фото © ФК "Уфа"

Получается, ФК "Уфа" послушал местный Роспотребнадзор, выпустив свой основной состав на матч и подвергнув опасности "Тамбов"... В то время как московский Роспотребнадзор изолировал всех из "Динамо". "Уфа" продолжает в штатном режиме готовиться к следующему матчу, а "Динамо" сидит на базе в неведении. К матчу с ЦСКА на "ВТБ-арене" готовится молодёжный состав бело-голубых, основа занимается по видеосвязи с тренером по физподготовке, ежедневно сдавая тесты на коронавирус.

Получается, у нас есть три абсолютно разных случая и нет единых правил для всех. Теперь же РФС и РПЛ ведут переговоры с Роспотребнадзором о смягчении правил. Рассматривают два варианта. Первый: ежедневное тестирование, при котором изолируют только тех, кто сдал положительный тест. И второй, который применяется в Английской премьер-лиге. Заключается он в том, чтобы при помощи GPS-трекеров выявлять тех, кто приближался к заболевшему ближе чем на два метра и дольше чем 15 минут. При этом карантин будет длиться 4–5 дней, а не две недели.

Английская премьер-лига возобновилась 17 июня. За это время в общей сложности было сделано 12 057 тестов, 18 из которых оказались положительными. Очевидно, коронавирус ещё жив и от заражения новой инфекцией не застрахован никто, в том числе и спортсмены. И если мы всё же решили доиграть наш чемпионат, то нужно срочно вносить изменения и разрабатывать единые правила для всех команд, чтобы не нарушался спортивный принцип.