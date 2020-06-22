Время Босса или камбэк Игнашевича? Кто возглавит ЦСКА после ухода Гончаренко

Сергей Овчинников

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Помощник Виктора Гончаренко Сергей Овчинников — самый очевидный кандидат на освобождающуюся должность. Несмотря на то что игровая карьера Босса связана с "Локомотивом" и немного с "Динамо", как тренер он состоялся в другом московском клубе. В ЦСКА Овчинников работает аж со времён Леонида Слуцкого, за это время в российском футболе очень многое поменялось, но Сергей Иванович остаётся в красно-синей команде. После отставки Гончаренко именно ему придётся пытаться удержать ЦСКА в зоне еврокубков в качестве и.о., а если он успешно справится, то руководство может и предложить ему полноценный контракт главного тренера.

Сергей Игнашевич

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Игнашевич (в отличие от своего тёзки Овчинникова) — самая настоящая легенда ЦСКА. И он уже успел вполне успешно начать самостоятельную тренерскую карьеру. Рекордсмен сборной России в прошедшем сезоне тренировал московское "Торпедо" и едва не вывел его в Премьер-лигу: помешала пандемия коронавируса. На момент остановки чемпионата автозаводцы отставали от первого места всего на три очка, но турнир решили завершить досрочно. Однако своей работой Игнашевич явно заслужил шанс в главном клубе своей жизни.

Братья Березуцкие

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Вариант из числа авантюрных, но где Игнашевич, там и Березуцкие, иначе никак. Братья сейчас трудятся в руководстве ЦСКА, занимая должности заместителей генерального директора. Но возвращение на футбольное поле в качестве тренеров — обычное дело, такие примеры мы знаем и помним, Валерий Карпин не даст соврать. К тому же Алексей и Василий долгое время набирались опыта у Леонида Слуцкого в голландском "Витессе", а значит, имеют два мощнейших преимущества перед остальными кандидатами: знание команды изнутри и европейский опыт. Ну и, конечно, увидеть тренерский тандем двух легендарных братьев — это просто-напросто очень круто!

Юрий Сёмин

Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Если рассматривать кандидатов за пределами системы ЦСКА, то первым на ум приходит Сёмин, которого совсем недавно не очень красиво выставили из "Локомотива". Юрий Павлович чётко дал понять, что на пенсию уходить не собирается и готов продолжать работу. А тут как раз освобождается место в одном из лучших клубов страны. К тому же "Локомотив" упрекнул Сёмина в неумении работать с молодёжью, а ЦСКА давно называют пионеротрядом из-за обилия неопытных игроков. Представляете, какой был бы сюжет, если бы Юрий Палыч с вот этими пацанами обставил бы свой родной "Локомотив"?

Топовый иностранец с российским опытом

Если взглянуть на список других свободных российских тренеров, то трудно представить кого-то из них в ЦСКА прямо сейчас. Роману Шаронову, Дмитрию Хохлову и Андрею Тихонову явно не хватает опыта, а Рашид Рахимов проявил себя больше как тренер клубов поскромнее (в "Локомотиве" у него не очень получилось). Однако никакие варианты исключать нельзя.

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Но можно, конечно, и немного помечтать о красивых историях. Провалившийся с лондонским "Арсеналом" Унаи Эмери снова находится в той стадии своей карьеры, когда ему нужно доказать, что он не "тренеришка". Возвращение в Россию, да ещё и в стан принципиального соперника "Спартака", который он тренировал ранее, было бы очень крутым (для РПЛ, конечно) вариантом. А если ЦСКА сохранит место в Лиге Европы, то возможны и большие чудеса: мы же помним, что Эмери в этом турнире равных нет.

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Или вот ещё один топ-тренер с опытом работы в РПЛ — Лучано Спаллетти! Если Евгению Гинеру каким-то образом удастся заманить бывшего тренера "Зенита" в ЦСКА, то это бы сильно изменило расклад сил в российском чемпионате. Сейчас итальянский тренер отдыхает в Тоскане и набирается новых идей после увольнения из "Интера". Он прекрасно знает, как побеждать в России: его "Зенит" был одной из мощнейших команд в современной истории РПЛ.