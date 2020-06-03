Сёмина выставили из "Локо", но у него ещё есть порох. Пять вариантов для Палыча

После того как московский "Локомотив" не стал продлевать контракт с легендарным тренером, Юрий Сёмин чётко дал понять, что уходить на пенсию не собирается. Порох в пороховницах 73-летнего специалиста ещё есть, осталось только определиться с новым местом работы. Куда же отправиться Юрию Сёмину?

"Арсенал" (Тула) — Российская премьер-лига

Самым вероятным новым местом работы Сёмина называют тульский "Арсенал". Не суперклуб по меркам РПЛ, но и далеко не аутсайдер. Оружейники в прошлом году даже попали в еврокубки (и бесславно там проиграли), в этом сезоне при очень удачном стечении обстоятельств этот успех можно повторить. Мог бы Юрий Палыч вывести команду на качественно новый уровень? Пожалуй. Вот только вопрос: зачем "Арсеналу" менять тренера, который стабильно даёт результат? К тому же Игорь Черевченко сам воспитанник Сёмина. Он играл у Палыча в "Локомотиве", а потом ещё и выигрывал с железнодорожниками Кубок России в качестве тренера.

"Динамо" (Киев) — Украинская премьер-лига

Фото © ИТАР-ТАСС / Владимир Синдеев

Да-да, не удивляйтесь. Несмотря на то что сейчас сложно представить российского тренера в украинской команде, такое уже случалось. Единственный клуб, с которым Юрий Сёмин выигрывал трофеи, помимо "Локомотива", это как раз киевское "Динамо"! В сезоне 2008/2009 динамовцы под руководством российского наставника выиграли чемпионат Украины и добрались до полуфинала Кубка УЕФА. А сейчас о таких успехах киевлянам остаётся только мечтать — последнее чемпионство было в далёком 2016 году, а в нынешнем сезоне "Динамо" безнадёжно отстало от "Шахтёра". Так, может, президенту клуба Игорю Суркису, который и привозил Сёмина в Киев, пора вернуть старые добрые времена?

"Спартак" (Москва) — Российская премьер-лига

Фото © "Спорт-Экспресс" / ТАСС / Александр Фёдоров

А как вам вариант, при котором Сёмин вдруг возглавляет московский "Спартак" и приводит его на вершину? Звучит не очень реалистично, но на самом деле затея не лишена смысла. Про желание Доменико Тедеско вернуться в Германию уже давно ходят слухи, а вот Сёмину при таком раскладе и менять особо ничего не придётся: просто ездить на базу немного в другую часть Москвы. Да, Сёмин — человек "Локомотива", но он сам заявил, что своим решением боссы "разбудили зверя", так что это была бы ещё и отличная месть.

"Барселона" — испанская Примера

Фото © EPA / ANDREU DALMAU

Настало время совсем сумасшедших вариантов. А почему бы Юрию Сёмину не возглавить "Барселону"? Есть несколько причин, почему это было бы хорошей идеей. Кике Сетьен тоже был неожиданным вариантом, которого нашли в не самом сильном "Бетисе". А "Локомотив" Сёмина зарекомендовал себя в Европе, его там действительно знают и уважают (вспомните хотя бы душевный разговор с Роналду). Сёмин отлично умеет работать с молодёжью (что бы там ни говорили боссы "Локо"), а в последние годы хвалёная академия "Барселоны" давно не рождала новых звёзд. И, в конце концов, если уж Сёмин смог добиться серьёзных результатов с Эдером и Миранчуками, то просто представьте, если Юрию Палычу дадут Месси и Суареса. Ах да, ещё Сёмин рассказывал, что ему очень нравится рыбный рынок в Барселоне.

"Кадис" — испанская Сегунда

Сёмин с внучкой в Испании. Фото © Instagram / seminup

Клуб второй испанской лиги из одноимённого города попал в этот список совсем не случайно. Дело в том, что, пока большинство пенсионеров проводит лето на даче, Сёмин ездит в Испанию, и город Кадис в Андалусии — его любимое туристическое направление.

Самое прекрасное место в Испании — на океане перед Кадисом. Там есть местечко Роза Чинкваре. Или Бароза Чинкваре. Маленький городочек, где рестораны и необыкновенный океан. Он белый, как на Мальдивах. Идёшь километров восемь в одну сторону, столько же — в другую. Только волны большие, но великолепные. И купаться не холодно, с конца мая можно спокойно Юрий Сёмин Заслуженный тренер России