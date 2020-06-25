Зритель спас жизнь звезде телешоу, когда во время эфира присмотрелся внимательнее к её шее

37-летняя Бри Амер из Австралии до конца жизни будет благодарить настойчивого поклонника, который её спас. Звезда телешоу "Большой брат" рассказала, что во время эфира передачи один врач из Вуллонгонга заметил на её шее уплотнение. Осознав, что дело серьёзное, он попытался связаться со знаменитостью, но безуспешно. Мужчина год не прекращал своих попыток, и в конце концов ему это удалось, пишет News.com.

Фото © YouTube / Sam TV

На следующем медосмотре Бри упомянула предупреждение фаната, и доктор отправил её на обследование. В результате женщина выяснила, что у неё рак щитовидной железы, который требует немедленного лечения. Бри пришлось делать две операции и пройти курс химиотерапии. Зато теперь она абсолютно здорова, хоть и вынуждена каждые полгода проходить плановое обследование.

Фото © Instagram / breeamer

Мне повезло, что он оказался таким настойчивым! На эфире год спустя моя опухоль была заметнее и больше, и он наконец-то смог со мной связаться Бри Амер

Фото © Instagram / breeamer