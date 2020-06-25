Зритель спас жизнь звезде телешоу, когда во время эфира присмотрелся внимательнее к её шее

37-летняя Бри Амер из Австралии до конца жизни будет благодарить настойчивого поклонника, который её спас. Звезда телешоу "Большой брат" рассказала, что во время эфира передачи один врач из Вуллонгонга заметил на её шее уплотнение. Осознав, что дело серьёзное, он попытался связаться со знаменитостью, но безуспешно. Мужчина год не прекращал своих попыток, и в конце концов ему это удалось, пишет News.com.
Фото © YouTube / Sam TV
На следующем медосмотре Бри упомянула предупреждение фаната, и доктор отправил её на обследование. В результате женщина выяснила, что у неё рак щитовидной железы, который требует немедленного лечения. Бри пришлось делать две операции и пройти курс химиотерапии. Зато теперь она абсолютно здорова, хоть и вынуждена каждые полгода проходить плановое обследование.
Мне повезло, что он оказался таким настойчивым! На эфире год спустя моя опухоль была заметнее и больше, и он наконец-то смог со мной связаться
Бри Амер
Сейчас Бри нигде не снимается, предпочитая развиваться как телепродюсер. Большую часть времени звезда посвящает мужу и двум детям. Специалисты заявляют, что ей невероятно повезло, ведь такой вид рака редко имеет визуальные признаки. Но некоторые симптомы подскажут, что стоит наведаться к врачу: затруднённое дыхание и сглатывание, а также воспаление и увеличение гланд.
WOW-news
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