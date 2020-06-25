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Зритель спас жизнь звезде телешоу, когда во время эфира присмотрелся внимательнее к её шее

Бри призналась, что мужчина целый год пытался связаться с ней, не в силах пробиться через охрану.

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Фото © Instagram / breeamer

37-летняя Бри Амер из Австралии до конца жизни будет благодарить настойчивого поклонника, который её спас. Звезда телешоу "Большой брат" рассказала, что во время эфира передачи один врач из Вуллонгонга заметил на её шее уплотнение. Осознав, что дело серьёзное, он попытался связаться со знаменитостью, но безуспешно. Мужчина год не прекращал своих попыток, и в конце концов ему это удалось, пишет News.com.

Фото © YouTube / Sam TV

На следующем медосмотре Бри упомянула предупреждение фаната, и доктор отправил её на обследование. В результате женщина выяснила, что у неё рак щитовидной железы, который требует немедленного лечения. Бри пришлось делать две операции и пройти курс химиотерапии. Зато теперь она абсолютно здорова, хоть и вынуждена каждые полгода проходить плановое обследование.

Фото © Instagram / breeamer

Мне повезло, что он оказался таким настойчивым! На эфире год спустя моя опухоль была заметнее и больше, и он наконец-то смог со мной связаться

Бри Амер

Фото © Instagram / breeamer

Сейчас Бри нигде не снимается, предпочитая развиваться как телепродюсер. Большую часть времени звезда посвящает мужу и двум детям. Специалисты заявляют, что ей невероятно повезло, ведь такой вид рака редко имеет визуальные признаки. Но некоторые симптомы подскажут, что стоит наведаться к врачу: затруднённое дыхание и сглатывание, а также воспаление и увеличение гланд.

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