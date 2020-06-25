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Рэпер Серёга переиздал свой главный хит совместно с бойфрендом Бузовой

Поклонники исполнителя встретили ремикс неоднозначно.

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Музыкант Сергей Пархоменко, также известный как Серёга, переиздал свой самый популярный хит "Чёрный бумер". Трек вышел совместно с блогером Давидом Манукяном и доступен на всех цифровых площадках.

Музыка в песне стала мелодичнее, а старые куплеты были заменены на новые, которые автор классического хита и бойфренд Ольги Бузовой исполняют по очереди. В тексте говорится о золотой молодёжи, красивой жизни, клубах и, конечно же, дорогих машинах. Неизменным остался лишь припев песни.

Пользователи восприняли ремикс неоднозначно: младшее поколение решило, что это совершенно новая песня блогера Манукяна, а поклонники Серёги же отметили, что оригинал гораздо лучше переделанного на новый лад трека.

Это моя любимая песня, но это ужас. Песню испортили, ещё этот Дава... вообще не в тему. Ужас! — написал один из комментаторов.

Ранее Лайф рассказывал, что блогер и парень певицы Ольги Бузовой Давид Манукян в первый день лета прошёлся по магазинам примерно на один миллион рублей, о чём похвастался своим подписчикам. Молодой человек также купил своей возлюбленной кольцо с бриллиантом, которое могло обойтись ему примерно в 10 тысяч долларов.

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