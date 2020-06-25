Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал по поправкам в конституцию. Свой голос он отдал на избирательном участке в гимназии № 1448 на улице Довженко. Политик заполнил бланк в специальной кабинке, а после опустил бюллетень в урну.

Как ранее сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин назначил голосование по поправкам на 1 июля, однако фактически россияне смогут высказать своё мнение начиная с сегодняшнего дня. Избирательные участки по всей стране работают ежедневно с 8 часов утра до 10 часов вечера. Кроме того, основной день для голосования — 1 июля — станет для жителей страны выходным. По прогнозам ВЦИОМа, за принятие поправок проголосует 67–71% населения.