За сутки в России выявили 7113 новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили ещё 7113 случаев коронавируса, при этом у 32% пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 613 994 случая заболевания в 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости — Москва (+885 случаев за последние сутки), Подмосковье (+467), ХМАО (+319), Петербург (+221) и Нижегородская область (+217). Ситуация в остальных регионах РФ выглядит следующим образом:

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За сутки умерло 92 человека (8605 летальных исходов с начала эпидемии), полностью выздоровело за сутки 6342 человека (всего — 375 164 человека).