"Ночные волки" на участке. В Севастополе колонна байкеров отправилась на голосование по поправкам к конституции

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В Севастополе колонна байкеров клуба "Ночные волки" во главе со своим лидером Александром Залдостановым, известным также как Хирург, отправилась на голосование по поправкам к Конституции России. Участники клуба прибыли одними из первых к участку № 110 и поочередно начали проходить процедуру волеизъявления. Как отметил Александр Залдостанов, для всех них было важным первыми оставить свой голос по вопросу поправок.

Голосование на избирательном участке проходит с соблюдением мер безопасности в условиях пандемии коронавируса. Потому байкеры перед тем как пойти голосовать надели медицинские маски.