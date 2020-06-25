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"Ночные волки" на участке. В Севастополе колонна байкеров отправилась на голосование по поправкам к конституции

Как отметил глава байк-клуба Александр Залдостанов, для него и его товарищей было важным проголосовать первыми.

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Видео © LIFE

В Севастополе колонна байкеров клуба "Ночные волки" во главе со своим лидером Александром Залдостановым, известным также как Хирург, отправилась на голосование по поправкам к Конституции России. Участники клуба прибыли одними из первых к участку № 110 и поочередно начали проходить процедуру волеизъявления. Как отметил Александр Залдостанов, для всех них было важным первыми оставить свой голос по вопросу поправок.

Голосование на избирательном участке проходит с соблюдением мер безопасности в условиях пандемии коронавируса. Потому байкеры перед тем как пойти голосовать надели медицинские маски.

Как сообщал Лайф, в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления.

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