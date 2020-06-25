В Магадане опровергли несколько фейков, связанных с голосованием по поправкам

В первые часы голосования по поправкам в конституцию, которое стартовало уже по всей стране, на "Карту сообщений" Независимого общественного мониторинга поступило несколько фейковых сообщений, все они проверены и опровергнуты.

- Поступает большое число обращений от голосующих, наблюдателей, а также, как выяснилось, недобросовестных участников процесса, чья главная цель – дестабилизировать ход голосования, - рассказали в НОМ.

Сразу четыре сообщения от одного человека гласили, что к одному из УИК якобы незаконно подвозят избирателей. Мобильная группа общественного штаба проверила эту информацию и оказалось, что тот участок на момент отправки сообщения не приступил к работе непосредственно на месте, а работает на выезде. Этот же "поставщик фейков" заявил, массовом подвозе людей у избирательному участку узнал из местного телеграм-канала. Однако такого канала в мессенджере нет.

- В регионе сообщили, что автор четырёх недостоверных заявлений не числится в списках наблюдателей на данном участке для голосования, что в целом ставит под сомнение реальность личности автора обращения, - добавили в НОМ.