Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку на потребительские кредиты с 12,9% до 11,9%. Об этом сообщила пресс-служба банка. Изменения действуют с 18 июня.

Пониженные ставки распространяются на три продукта: "Потребительский кредит без обеспечения", "Потребительский кредит под поручительство" и "Потребительский кредит на рефинансирование кредитов". Минимальной ставкой могут воспользоваться те клиенты, которые получают зарплату или пенсию на карту Сбербанка. Размер ставки также будет зависеть от суммы, вида кредита и наличия получателя.

В компании надеются, что такие меры смогут поддержать потребительский спрос и поспособствуют росту экономики в этот непростой период.