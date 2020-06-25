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Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

В компании надеются, что такая мера будет способствовать росту экономики в такое трудное для страны время.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Сбербанк снизил минимальную ставку на потребительские кредиты с 12,9% до 11,9%. Об этом сообщила пресс-служба банка. Изменения действуют с 18 июня.

Пониженные ставки распространяются на три продукта: "Потребительский кредит без обеспечения", "Потребительский кредит под поручительство" и "Потребительский кредит на рефинансирование кредитов". Минимальной ставкой могут воспользоваться те клиенты, которые получают зарплату или пенсию на карту Сбербанка. Размер ставки также будет зависеть от суммы, вида кредита и наличия получателя.

В компании надеются, что такие меры смогут поддержать потребительский спрос и поспособствуют росту экономики в этот непростой период.

Ранее Лайф сообщал, что Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денежных средств через банкоматы. За использование услуги клиентам придётся теперь потратить 1% от суммы перевода.

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