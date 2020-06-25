Главы регионов Дальнего Востока и Сибири проголосовали по поправкам в конституцию

На Дальнем Востоке, как и по всей России, началось голосование по поправкам в конституцию. Однако там в силу географического положения первый день уже подходит к концу. Одними из первых, кто отдал свой голос, стали губернатор Сахалинской области и врио главы Камчатского края.

— Я выделяю как доминирующую поправку, которая связана с неделимостью территории. Постольку-поскольку вы сами знаете, что этот вопрос ставится в повестку отношений между Россией и Японией. Мне бы хотелось, чтобы этот вопрос из повестки исчез и больше никогда не велись переговоры на эту тему, — рассказал глава островного региона Валерий Лимаренко.

Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов пришёл на избирательный участок в защитной маске и перчатках. Он особо отметил высокий уровень подготовленности пункта голосования, периодическую дезинфекцию поверхностей и другие меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Он также подчеркнул важность поправок о суверенитете и целостности государства.

— Сейчас мы все являемся участниками исторического момента, когда результаты, достигнутые за последнее десятилетие, находят своё отражение в документе, на котором строится жизнь нашей страны. Это и отражение приоритета целостности государства, и суверенитета. Здесь, на Камчатке, мы чувствуем это особенно остро, — сказал Солодов.

Успели также принять участие в голосовании по поправкам в конституцию главы Омской области и Республики Саха. Губернатор юго-западного региона Сибири Александр Бурков особо выделил поправку о заработной плате, которая не должна быть ниже прожиточного минимума, а глава Якутии Айсен Николаев комментировать изменения в основной закон страны не стал, но зато высоко оценил санитарно-эпидемиологические меры, соблюдающиеся на избирательном участке.