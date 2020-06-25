Явка на электронное голосование по поправкам в конституцию превысила 11%

Более 15,5 тысячи человек проголосовали дистанционно по поправкам в Конституцию РФ всего за два часа, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.

Как сообщал Лайф, в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления.