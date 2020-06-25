НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Явка на электронное голосование по поправкам в конституцию превысила 11%

Принять участие в избирательном процессе онлайн могут жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области.

54
Post cover

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Более 15,5 тысячи человек проголосовали дистанционно по поправкам в Конституцию РФ всего за два часа, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.

Согласно данным штаба, по состоянию на 11:50 общая явка избирателей, решивших проголосовать электронно, составила 11,45%. В Москве и Нижегородской области, где запущено дистанционное голосование, свой голос отдали 15 524 человека.

Как сообщал Лайф, в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления.

Выбор редакции

Loading...