Явка на электронное голосование по поправкам в конституцию превысила 11%

Более 15,5 тысячи человек проголосовали дистанционно по поправкам в Конституцию РФ всего за два часа, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.
Согласно данным штаба, по состоянию на 11:50 общая явка избирателей, решивших проголосовать электронно, составила 11,45%. В Москве и Нижегородской области, где запущено дистанционное голосование, свой голос отдали 15 524 человека.
Как сообщал Лайф, в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления.
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