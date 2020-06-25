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Глава комитета Госдумы на себе проверил невозможность двойного голосования по конституции

Андрей Макаров сперва зарегистрировался для электронного голосования, а потом пришёл на обычный избирательный участок и попытался получить бюллетень.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на личном примере убедился, что проголосовать за поправки к конституции дважды просто невозможно. О небольшом эксперименте, который он провёл сегодня лично, депутат рассказал журналистам.

По словам Макарова, после регистрации для электронного голосования он поехал на обычнй избирательный участок, однако бюллетень ему там не выдали.

Они посмотрели, сказали: "Нет, вы зарегистрированы для электронного голосования", — добавил он.

Как уже сообщал Лайф, с сегодняшнего дня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления.

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