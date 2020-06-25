Глава комитета Госдумы на себе проверил невозможность двойного голосования по конституции

Глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на личном примере убедился, что проголосовать за поправки к конституции дважды просто невозможно. О небольшом эксперименте, который он провёл сегодня лично, депутат рассказал журналистам.

По словам Макарова, после регистрации для электронного голосования он поехал на обычнй избирательный участок, однако бюллетень ему там не выдали.

— Они посмотрели, сказали: "Нет, вы зарегистрированы для электронного голосования", — добавил он.