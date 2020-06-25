Глава комитета Госдумы на себе проверил невозможность двойного голосования по конституции

Глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на личном примере убедился, что проголосовать за поправки к конституции дважды просто невозможно. О небольшом эксперименте, который он провёл сегодня лично, депутат рассказал журналистам.
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По словам Макарова, после регистрации для электронного голосования он поехал на обычнй избирательный участок, однако бюллетень ему там не выдали.
— Они посмотрели, сказали: "Нет, вы зарегистрированы для электронного голосования", — добавил он.
Как уже сообщал Лайф, с сегодняшнего дня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления.