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В Петербурге лихач попытался уйти от полицейской погони и влетел в жилой дом — видео

Водитель едва не вылетел с набережной в реку Фонтанку, но вовремя развернулся. В случае с многоэтажкой он этого проделать не смог.

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В Санкт-Петербурге водитель, который хотел уйти от полицейской погони, выскочил на встречную полосу набережной Фонтанки, но едва не вылетел в реку. Лихач резко развернулся и на скорости влетел в жилой дом. Видео погони оказалось в распоряжении Лайфа.

Как сообщил наш источник, водитель остался жив. На кадрах видно, что полицейские сразу после ДТП подбежали к автомобилю, чтобы задержать нарушителя.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве известный волейболист устроил погоню и напал на водителя. Спортсмена не устроило, что автомобиль перед ним двигался не по центру полосы.

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