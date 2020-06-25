В Петербурге лихач попытался уйти от полицейской погони и влетел в жилой дом — видео

В Санкт-Петербурге водитель, который хотел уйти от полицейской погони, выскочил на встречную полосу набережной Фонтанки, но едва не вылетел в реку. Лихач резко развернулся и на скорости влетел в жилой дом. Видео погони оказалось в распоряжении Лайфа.
Как сообщил наш источник, водитель остался жив. На кадрах видно, что полицейские сразу после ДТП подбежали к автомобилю, чтобы задержать нарушителя.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве известный волейболист устроил погоню и напал на водителя. Спортсмена не устроило, что автомобиль перед ним двигался не по центру полосы.