В Петербурге лихач попытался уйти от полицейской погони и влетел в жилой дом — видео

В Санкт-Петербурге водитель, который хотел уйти от полицейской погони, выскочил на встречную полосу набережной Фонтанки, но едва не вылетел в реку. Лихач резко развернулся и на скорости влетел в жилой дом. Видео погони оказалось в распоряжении Лайфа.

Как сообщил наш источник, водитель остался жив. На кадрах видно, что полицейские сразу после ДТП подбежали к автомобилю, чтобы задержать нарушителя.