Россиянам объяснили, как вернуть деньги за пробитый обманом в чеке товар

Вернуть деньги за товар, который обманом пробили на кассе магазина, можно. Если такой инцидент случился, первым делом нужно обращаться в администрацию торговой точки, рассказали в "Роскачестве".

В магазине следует показать чек, заявить об отсутствии товара в сумке и попросить проверить по видеонаблюдению, что продукция действительно не была приобретена. Если таких записей нет, покупатель вправе потребовать провести сверку по номенклатуре, то есть проверить физическое наличие товара относительно данных о продажах в системе. В этом вопросе могут помочь и показания свидетелей, если обманутый покупатель зашёл в магазин в компании с кем-то.

Если администрация не идёт навстречу, следующий шаг — сделать запись в книге жалоб, указав свои контакты. Обычно на такие жалобы отвечают в срок от 5 до 15 дней. На этих двух шагах решается 80% всех вопросов, связанных с возвратом денег или обменом товара.

— Сотрудники отделов по работе с потребительской лояльностью ведут свою работу обычно из центральных офисов торговой сети (а это Москва, Санкт-Петербург, региональные центры) и никак не связаны с персоналом магазина, где вас обсчитали, — отметили в "Роскачестве".

Но если магазину не удалось решить эту проблему, тогда стоит обращаться в Роспотребнадзор. За подобные правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 10 до 40 тысяч рублей.