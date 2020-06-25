"Мечтает оказаться на месте погибшего". Успенская рассказала о страхе за устроившего пьяное ДТП Ефремова

Российская певица Любовь Успенская объяснила, почему встала на защиту актёра Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы в начале июня. Артистка дала большое интервью Алёне Жигаловой в рамках её шоу "Алёна, блин!" на YouTube. По её словам, Ефремов сам бы хотел оказаться на месте погибшего в аварии.
— Когда это случилось, против меня многие [выступили], что я его защищаю. А как я могу не защищать? Да, я понимаю, виноват, но как я могу сегодня его обвинять? Я не судья. Я друг, и я переживаю и страдаю. Я понимаю, что Миша такой человек, который сегодня мечтал бы оказаться на месте погибшего. Потому что сегодня знать, что на тебе смерть человека и горе семьи, — это хуже. Лучше быть на месте того [кто погиб], — поделилась певица.
Успенская рассказала, что переживает за актёра из-за его проблем с сердцем и боится, что Ефремов может не пережить того стресса, в котором сейчас находится. При этом она добавила, что закон должен быть един для всех. Артистка также рассказала о случае из своего прошлого, когда, будучи в США, она села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Трагедией тогда не закончилось, однако, по словам Успенской, за превышение скорости ночь она провела в отделении полиции.
Напомним, авария в центре столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил артиста под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови артиста.
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