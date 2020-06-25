Путин и Лукашенко пообщались в кулуарах вчерашних торжественных мероприятий

Президентам РФ и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко удалось пообщаться в ходе торжественных мероприятий, которые состоялись в Москве 24 июня. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Было много добрых заявлений Лукашенко о России. Президенты имели возможность в кулуарах кратко пообщаться. Они продолжат диалог, — добавил Песков.

Представитель Кремля добавил, что также прорабатывается возможность визита белорусского лидера на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом. Накануне Владимир Путин пригласил на это мероприятие Лукашенко.