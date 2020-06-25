Путин и Лукашенко пообщались в кулуарах вчерашних торжественных мероприятий

Президентам РФ и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко удалось пообщаться в ходе торжественных мероприятий, которые состоялись в Москве 24 июня. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Было много добрых заявлений Лукашенко о России. Президенты имели возможность в кулуарах кратко пообщаться. Они продолжат диалог, — добавил Песков.
Представитель Кремля добавил, что также прорабатывается возможность визита белорусского лидера на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом. Накануне Владимир Путин пригласил на это мероприятие Лукашенко.
Напомним, 24 июня Александр Лукашенко прибыл на Парад Победы на Красную площадь в Москве вместе со своими сыновьями. Белорусский лидер во время торжественного мероприятия разговорился с одним из ветеранов и не смог сдержать слёз. А сегодня Лукашенко рассказал, что планирует в скором времени провести ещё одну встречу с Владимиром Путиным.