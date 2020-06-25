Лукашенко заявил о намерении в ближайшем будущем провести встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Политик намерен обсудить с коллегой ситуацию с вмешательством третьих лиц в предвыборную гонку в Белоруссии.
Лукашенко заявил, что оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами при этом ведут себя нечестно. По его мнению, "за ними кукловоды стоят", которые живут в Польше и России.
— Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идёт вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела, — цитирует его БелТА.
Напомним, в августе состоятся выборы президента в Белоруссии. Действующий лидер страны Александр Лукашенко будет избираться на шестой срок. Ранее сообщалось, что его соперника по предвыборной гонке Виктора Бабарико и его сына задержали и отправили на допрос в Департамент финансовых расследований республики 18 июня. По данным СМИ, их обвиняют в сокрытии улик преступления и давлении на свидетелей. На выходных Виктору и Эдуарду были предъявлены обвинения, после чего суд заключил их обоих под стражу.