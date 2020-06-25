Лукашенко заявил о намерении в ближайшем будущем провести встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Политик намерен обсудить с коллегой ситуацию с вмешательством третьих лиц в предвыборную гонку в Белоруссии.

Лукашенко заявил, что оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами при этом ведут себя нечестно. По его мнению, "за ними кукловоды стоят", которые живут в Польше и России.

— Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идёт вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела, — цитирует его БелТА.