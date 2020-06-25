Сёмин: Кикнадзе должен уйти из "Локомотива"

— Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку, что он делает в своём интервью "Спорт-Экспрессу", но и на любые другие темы. Что он сделал за полтора года работы во главе клуба? Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принёс? Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей, — написал Сёмин. — "Локомотив" — это не я, но и тем более не Кикнадзе. "Локомотив" — это болельщики. А болельщики своё слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в "Локомотиве". Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!