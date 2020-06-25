Сёмин: Кикнадзе должен уйти из "Локомотива"

После ухода из "Локомотива" Юрий Сёмин дал большое интервью, где разнёс руководство клуба. Позже уже генеральный директор Василий Кикнадзе дал несколько интервью, где также ответил Юрию Палычу.
На этот раз Сёмин написал пост у себя в "Инстаграме", где вновь призвал к уходу Кикнадзе.
— Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку, что он делает в своём интервью "Спорт-Экспрессу", но и на любые другие темы. Что он сделал за полтора года работы во главе клуба? Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принёс? Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей, — написал Сёмин. — "Локомотив" — это не я, но и тем более не Кикнадзе. "Локомотив" — это болельщики. А болельщики своё слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в "Локомотиве". Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!
В мае "Локомотив" заявил, что не будет продлевать контракт с Сёминым. Новым тренером стал Марко Николич.