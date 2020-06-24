За сто лет до Ягудина и Плющенко. Кто принёс России первое олимпийское золото

Николай Панин-Коломенкин — первый представитель России, которому удалось стать олимпийским чемпионом. Легендарный фигурист сделал это ещё во времена Российской империи в ожесточённой борьбе с одним из величайших представителей данного вида спорта.

Если вы смотрите фигурное катание от случая к случаю, то вам наверняка знакомо имя Ульрих Сальхов, ведь в честь легендарного шведа назван один из прыжковых элементов. Сальхов был непобедимым чемпионом на стыке XIX и XX веков. Но у него был мощный соперник из Российской империи — Николай Панин-Коломенкин, которого швед откровенно боялся.

Коломенкин был уникальным мультиспортсменом, который с детства занимался абсолютно разными видами спорта — велогонками, греблей, футболом, хоккеем, лёгкой атлетикой, лыжами и плаванием. Однако подобные увлечения в те времена не считались ровней изучению наук. Общественное порицание занятий спортом вынудило Николая взять себе псевдоним Панин, который он заимствовал у своего друга Сергея Крупского, выступавшего под этой фейковой фамилией на соревнованиях по велоспорту.

Фото © Wikipedia

Инвентарь для фигурного катания тоже было нелегко достать. Когда юному Николаю купили коньки, они были единственными в семье. Но его сестра тоже мечтала кататься, и тогда мальчик отдал ей правый конёк, а сам катался исключительно на левой ноге, которая благодаря этим вынужденным тренировкам стала у него ведущей.

Панин-Коломенкин впервые выиграл золото чемпионата России по фигурному катанию в 1901 году, когда ему было уже 30 лет! Так началась эпоха его доминирования, но только на домашней арене, потому что на международной в те времена был свой король — швед Ульрих Сальхов. Когда они встречались на турнирах, побеждал неизменно скандинав, хотя не всегда его победы были до конца честными. Он был известен весьма резким нравом: ругался с участниками и давил на судей, которые нередко ему помогали. Однако победная поступь Сальхова была не вечной.

Первая победа Коломенкина над Сальховым случилась за несколько месяцев до Олимпиады 1908 года. Это произошло на турнире в Петербурге. Швед жаловался судьям на качество льда и плохую организацию соревнований, но на самом деле просто не смог идеально исполнить заявленные элементы. А вот Панин смог и одержал сенсационную победу над семикратным чемпионом мира. Тогда-то Сальхов и осознал, что русский фигурист действительно представляет угрозу, и на Олимпиаде стал биться против него не только на льду.

Да-да, ещё сто с лишним лет назад в фигурном катании, которое тотально отличалось от сегодняшнего (сложные прыжки и музыка появились намного позже), было полно скандалов, и Сальхов считался одним из первых скандалистов. Если бы тогда существовал "Твиттер", их противостояние с Паниным явно было бы похоже на то, что происходит между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Но поскольку социальных сетей тогда не было — Ульрих бросался своими едкими подколками вживую.

"Да разве это восьмёрка? Она же совсем кривая".

"Он абсолютно потерял форму. У него ничего не получается, как бы он ни старался!"

При всей ненависти, которая существовала между Ягудиным и Плющенко на Олимпиаде 2002 года, сложно представить, чтобы они кричали такое под руку друг другу во время прокатов. Там всё решала изящная битва взглядов. А вот Сальхов непосредственно во время Олимпиады 1908 года с трибун пытался сбить настрой нашего спортсмена вот такими выкриками. И если с таким хамским поведением противника Панин мог бороться с помощью апелляции к арбитрам, то вот с произволом самих судей, которые подозрительно по-разному оценивали одни и те же элементы у разных фигуристов, поделать ничего было нельзя (здесь, кстати, с тех пор ничего не изменилось).

Устав от неадекватного судейства, Панин попросту снялся с соревнований в индивидуальной программе, и Сальхов стал олимпийским чемпионом. Но в рамках Игр был запланирован ещё один турнир среди фигуристов — "Специальные фигуры". Здесь Коломенкин решил использовать такое оружие, противостоять которому не смогут ни судьи, ни сам Сальхов. Он заявил настолько сложную программу, что никто не мог поверить своим глазам: ажиотаж был похож на тот, который случился после четверных прыжков учениц Этери Тутберидзе. Судейская коллегия решила, что Николай попросту ошибся: они никогда не видели, чтобы фигурист чертил на льду такие сложные фигуры.

Фигуры Панина-Коломенкина. Фото © Wikipedia

Когда слух об этом дошёл до Сальхова, он залетел в судейскую, чтобы лично увидеть программу Коломенкина. Несколько минут он молча смотрел на листок бумаги, затем начал рассекать ногой в воздухе, чтобы представить, как это можно сделать. Но в итоге попросту снялся с соревнований без объяснения причин.

Но это была ещё не победа. Коломенкину предстояло абсолютно точно изобразить на льду всё то, что он обещал на бумаге, иначе его ждали серьёзные штрафные баллы. Николай справился блестяще, причём в буквальном смысле одной левой: той самой, на которой он учился кататься в детстве, когда отдал правый конёк своей сестре.

Николай Панин-Коломенкин стал первым русским спортсменом, которому покорилось олимпийское золото, и единственным представителем нашей страны, который стал триумфатором Игр до Первой мировой войны. Причём сделал это в 37 лет! Для нынешнего фигурного катания, где спортсмены уже в 20 лет считаются чуть ли не ветеранами, это абсолютный нонсенс.

Бюст Панина-Коломенкина в Москве. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин