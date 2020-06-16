Медведевой угрожает "новая Загитова". Она из Японии и мечтает уделать русских фигуристок

До Олимпиады в Пекине — ещё больше полутора лет, однако японская фигуристка Рика Кихира уже боится на неё опоздать. Не физически, конечно, а с точки зрения подготовки. В своём дебютном сезоне, который стартовал сразу после Игр в Пхёнчхане, 17-летняя спортсменка тотально доминировала, выиграв все турниры, кроме чемпионата мира. Кихира была главной соперницей Алины Загитовой: победила её в финале Гран-при, но уступила на ЧМ.

Но в прошедшем сезоне весь расклад сил в женском фигурном катании изменился. Знаменитое трио Трусова — Щербакова — Косторная вышло на взрослый уровень и не оставило никому ни единого шанса. Кихира такого удара не ожидала. Она продолжала показывать стабильно высокий уровень, но тех баллов, которые приносили ей победы годом ранее, теперь уже хватало максимум для серебра. Рику настолько впечатлило мастерство русских спортсменок, что она даже стала чувствовать себя беспомощной. Но у неё была цель: не сдаваться, а стремиться превзойти конкуренток.

Когда я увидела, что Трусова набрала 166 баллов, я была крайне удивлена. Даже при идеальном катании не знаю, могу ли я её победить. Я никогда не испытывала такого раньше и хочу изменить свои программы, чтобы оценки были выше Рика Кихира японская фигуристка

Кихира бросила все силы на то, чтобы оттачивать тройной аксель и разучивать четверные прыжки, осознав, что без таких активов в своём техническом наборе ей не добиться победы. Более того, японка посчитала, что даже этого недостаточно, и объявила о сотрудничестве с канадским тренером Брайаном Орсером.

— Я приняла это решение, потому что уверена, что вырасту, работая с Орсером, в преддверии Олимпиады-2022 в Пекине. Я хочу научиться новым вращениям, научиться комбинировать мои шаги и прыжки. Я хочу многое узнать, наблюдая за лучшими фигуристами. Я продолжу говорить себе, что мне нужно быть лучше русских фигуристок, чтобы победить в Пекине. Мне нужно упорно тренироваться, чтобы я могла выйти на соревнования с уверенностью, что на этот раз я не уступлю, — заявила Кихира.

Рика доходчиво объяснила причины своего решения, и её мотивы более чем понятны. Она хочет задействовать дополнительные резервы, и Орсер — пожалуй, самая реальная опция. При всём желании вряд ли можно представить, что Кихира бы оказалась на льду "Хрустального" вместе с Косторной и Щербаковой, а канадец — вероятно, второй тренер в мире после Этери Тутберидзе.

Евгения Медведева и Брайан Орсер на чемпионате России — 2019. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

К тому же перед глазами Кихиры — пример её соотечественника Юдзуру Ханю, который под руководством того же Орсера выиграл две Олимпиады и стал одним из лучших одиночников за всю историю фигурного катания. При этом в последнее время больших успехов канадец не добивался, а переход (даже на неполную занятость) лидера мирового рейтинга ISU (по факту лучшей фигуристки мира) на данный момент — это отличный шанс восстановить свою репутацию. Но во всей этой истории есть один вопрос, который интересует российских болельщиков: а что будет с Медведевой?

Женя перешла к Орсеру два года назад по вполне понятным причинам: она проиграла Олимпиаду и хотела что-то поменять. Что конкретно — становится очевидно из её многочисленных интервью: фигуристке хотелось свободы и внимания. Она 11 лет соблюдала строжайший режим Тутберидзе, который принёс ей звание двукратной чемпионки мира, однако в самый важный момент карьеры ей показалось, что её предали, сделав ставку на другую спортсменку, которой оказалась Алина Загитова. Медведева так этого и не подтвердила, но от самой Тутберидзе мы знаем, что сразу после олимпийского проката фигуристка бросила в адрес тренера жёсткий упрёк: "Почему вы не придержали её в юниорах?"

В группе Орсера таких проблем не было, потому что Медведева, по сути, была примой среди девушек. И как раз сейчас Женя вышла на пик своей формы за время тренировок в Торонто: Орсер сдержал своё слово о том, что ему нужно полтора года, чтобы вывести фигуристку в топ. Но с приходом Кихиры вся эта работа может пойти прахом.

Медведева (слева) и Кихира (в центре) на одном пьедестале в сентябре 2019 года. Фото © EPA / EDUARDO LIMA / ТАСС

Кихира — лидер мирового рейтинга не на словах: по сумме двух сезонов — у неё лучшие результаты среди всех фигуристок. Кроме того, её технический контент — тоже мощнейшее оружие, которое она ещё и совершенствует. Для Орсера это приятный плацдарм для работы, в то время как Медведева продолжает покорять публику своим катанием, но вот её прыжки дико хороши лишь для 2018 года, но никак не для 2020-го. Если анализировать ещё и стабильность выступлений, то в сравнении с Кихирой россиянка, к сожалению, уходит на второй план.

Так что, по сути, Рика может стать для Медведевой "новой Загитовой" — технически более сильная фигуристка, которая забирает себе внимание тренера. Женя, конечно, уже повзрослела, но далеко не факт, что её реакция не будет такой же, как после Олимпиады. К тому же такой ход Орсера она может воспринять как предательство. Но тут, как отметил олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, важно понимать, какую роль канадский тренер будет исполнять в подготовке японской фигуристки.

— Как переход Кихиры скажется на Медведевой? Мы не знаем, на каких условиях Брайан и Женя договаривались о сотрудничестве. Помню, что когда Татьяна Анатольевна брала Кулика, Илья очень просил, чтобы она больше одиночников не звала — только он и Тарасова. Я говорил Татьяне Анатольевне, что, наоборот, она может брать кого хочет, я был за внутреннюю конкуренцию. Может, Орсер будет только консультировать, тем более что у Кихиры остаётся главным тренером Хамада, — цитирует Ягудина "Спорт-Экспресс".