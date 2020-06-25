Платите и катитесь. Как в "Спортмастере" завышают цены на велосипеды и самокаты и куда пропадают бонусы с карт

Вероятно, после трёх месяцев карантина торговые сети активизировали все свои маркетинговые хитрости, чтобы затащить покупателей и спровоцировать их потратить все деньги. Некоторые уловки действительно возмущают: предлагают по одной цене — продают по другой.

Вячеслав из Томска решил купить детский велосипед в "Спортмастере" в начале июня. О своих впечатлениях от похода в магазин мужчина подробно рассказал на сайте отзывов. Он выбрал велосипед за 9999 рублей, но перед оплатой выяснилось, что он стоит 13 999 рублей.

Фото © LIFE

— Ссылаясь на пп. 1, 2 ст. 10 "О защите прав потребителей", я попросил продать мне товар по цене, указанной на ценнике, — сообщает Вячеслав.

Администратор магазина ответила, что указанная на велосипеде цена не является ценником, поскольку на ярлыке отсутствует информация о технических характеристиках велосипеда. Это не ценник, а информационный рекламный лист.

Фото © Скриншот с сайта otzovik.com

— Но больше всего возмутило другое: сами же представители магазина посоветовали мне сфотографировать всё и обратиться в Роспотребнадзор "или куда я там захочу", в усмешливой форме объяснив, что такая ситуация не первая и никакого результата для покупателя положительного не будет, кроме как потери времени, — добавляет покупатель.

О подобной рекламной схеме на самокаты Лайфу рассказал покупатель самоката из Челябинска. На листовке было указано 5999, а на кассе попросили 8499.

В подмосковном "Спортмастере" ценников на велосипедах нет вообще. Только в пакет с инструкцией с обратной стороны вложена бумажка, на которой обычной ручкой написана стоимость. Но вполне может оказаться, что это не стоимость, а какой-то шифр — технических характеристик ведь и тут нет.

Фото © LIFE

Лайф направил запрос ретейлеру о разнице между информационными листовками и ценниками. На момент публикации ответа не последовало.

Можно ли сэкономить с помощью баллов?

Клубная программа "Спортмастер" предлагает покупателям оплатить до 30% накопленными бонусными баллами. Если вы совершаете покупки до 15 тысяч рублей, вам на карту придёт кешбэк 5% от суммы чека, от 15 до 150 тысяч — 7%, более 150 тысяч — 10% вернутся в виде баллов.

Именинникам дарят от 500 до 2000 рублей бонусов — в зависимости от цвета их карты и ранее потраченных денег на товары магазина.

Вот только потратить эти бонусы нужно в короткие сроки — они быстро сгорают. У покупателя, согласно правилам участия в бонусной программе, есть 180 дней, чтобы воспользоваться баллами. Но почему-то на практике эти правила не работают. У клиента, который отмечал день рождения в апреле, уже к середине июня бонусы сгорели.

Фото © Скриншот с сайта otzovik.com

С аналогичной проблемой столкнулась Вера из Нижнего Новгорода. В марте ей пришло СМС о начислении 2000 бонусов в честь дня рождения. В мае она хотела купить новую форму для тренировок и оплатить 30% стоимости баллами. Но продавец сообщил ей, что её карта пуста. Куда пропали бонусы, неизвестно. Порекомендовали обратиться в службу поддержки.

— Ответа оператора я ждала 20 минут. В итоге мне сказали, что моё обращение принято, пообещали ответить в течение трёх дней, но ответа так и не было, — говорит Вера.

Другая тема для жалоб на клубную программу: бонусы просто не начисляются. Олеся из Самары написала на форуме , что бонусы за потраченные 26 тысяч рублей на велосипед ей так и не начислили.

— А я хотела купить ещё один велосипед. Какой смысл тратить деньги в данном магазине, если можно купить намного дешевле в магазинах других производителей. Больше покупать там не буду, — возмущается девушка.

Фото © Скриншот из канала Telegram

Зато в "Телеграме" бонусы "Спортмастера" активно продаются. Можно купить товары со скидкой в 30 и даже 50%, если доверять анонимным продавцам. Правда, велика вероятность потратить деньги на баллы от мошенников и так и не получить ни бонусы, ни скидку.