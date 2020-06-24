С 1 июля начинается переход на новые счётчики. К чему готовиться жильцам

С 1 июля в частных и многоквартирных домах начнётся установка новых интеллектуальных приборов учёта электроэнергии. Кому, когда и за сколько будут менять счётчики?

Чем новые счётчики будут отличаться от старых

Новые приборы учёта сами отслеживают расход электричества и дистанционно передают данные поставщику услуг. Таким образом, не нужно будет больше самостоятельно вносить данные и заполнять квитанции, всё произойдёт автоматически.

Неплательщикам станет жить сложнее. Если потребитель регулярно задерживает оплату квитанций, то умные счётчики будут ограничивать подачу электричества.

Поставщик электроэнергии сам решит, каким способом будет передаваться информация со счётчиков. Возможно несколько вариантов: отправить показатели с новых приборов через домашнюю сеть WI-FI, мобильный телефон или сим-карту, установленную в счётчике.

Кому и когда установят умные счётчики

В новостройках умные счётчики начнут устанавливать сразу. В старом фонде будут менять постепенно. Новые счётчики будут ставить по мере выхода из строя приборов учёта или пока не наступит срок их поверки.

Если окажется, что жильцы отказываются менять прибор, то расчёт электроэнергии будет производиться по нормативам с учётом повышающего коэффициента. Соответственно, платить за услуги ЖКХ придётся больше. Это касается тех ситуаций, когда старый счётчик вышел из строя и его требуется заменить.

Кто будет устанавливать счётчики и за чей счёт

Юристы предупреждают: любой переход на новые системы учёта сопровождается всплеском интереса к этой теме со стороны мошенников. Они обзванивают жильцов и предлагают установить или заменить счётчик по "льготной цене". Услышав такое предложение, нужно насторожиться и в любом случае не пускать к себе в дом людей с улицы. Обо всех тарифах на электроэнергию и правилах перехода на новые счётчики можно узнать у поставщика услуг или в управляющей компании.

— Установка счётчиков для жильцов будет производиться бесплатно, — пояснил управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев. — Напрямую на размерах сумм в квитанции эта инициатива не отразится.

За установку и замену счётчиков отвечает гарантирующий поставщик или сетевая организация. Впрочем, ведущий юрист Европейской юридической службы Сбруи Иващенко не исключает, что хоть по закону жильцы установку счётчиков оплачивать не обязаны, но есть вероятность включения указанных трат при утверждении тарифов на электроэнергию.