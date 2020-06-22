Банки повышают комиссии. Что нужно знать клиентам, чтобы не переплачивать

Сбербанк ввёл комиссию за переводы через банкоматы. Клиенты других кредитных организаций тоже жалуются на неожиданные траты. За что сейчас приходится переплачивать при платежах и переводах и как вычислить уловки банков.

В пятницу Центробанк снизил ключевую ставку с 5,5% до 4,5%. Это исторический минимум. Теперь у банков появился доступ к дешёвым деньгам. После снижения ключевой ставки обычно снижаются ставки по кредитам и вкладам для населения. Впрочем, в этом году к этим уже привычным трендам добавился ещё один.

Клиенты стали жаловаться на то, что столкнулись с неожиданными комиссиями. Самый большой резонанс получила новость от Сбербанка, который со 2 июня ввёл комиссию на переводы через банкоматы. Для собственных клиентов она составляет 1%. Клиенты других банков тоже сталкиваются с неожиданными платежами.

Ситуация с комиссиями оказалась настолько острой, что ею вплотную собирается заняться Центробанк. Регулятор попросит Госдуму дать ему новые полномочия для регулирования тарифов.

— Сбербанк доминирует на рынке и во многом является законодателем мод, на который ориентируются и иные банки, — говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — Поэтому можно предположить, что подобную комиссию предложат и другие кредитные организации. Тем более что банковская маржа постепенно снижается. С уменьшением ключевой ставки дешевеют не только источники банковских средств — получаемые ими кредиты, депозиты, вклады. Но и размещение денег приносит меньше доходов. Тем более в условиях снижения рентабельности бизнеса, доходов населения, увеличения их закредитованности и рисков для банков. Поэтому можно ожидать попытки увеличения комиссий по другим операциям, например, за снятие наличных с кредитных карт.

Чтобы не переплачивать банку, нужно заранее узнать условия проведения операции и, если она окажется платной, найти альтернативу. Если вам нужно перевести деньги другому человеку, то лучше сделать это не через сбербанковский банкомат. Его можно использовать, чтобы положить наличные на свой счёт или карту. И уже с них отправить средства получателю, например, через "Сбербанк Онлайн" внутри Сбербанка или через Систему быстрых платежей.

Марк Гойхман напомнил, что при переводах до 50 тысяч рублей в месяц комиссия не взимается. К тому же аналогичные операции можно произвести и через другие банки.

— В 2020 году ЦБ РФ, чтобы поддержать бизнес, заставил коммерческие банки снизить комиссии за эквайринг, а ранее отменить "банковский роуминг", — отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Банки реагируют на такие ограничения. Пытаются компенсировать выпадающие доходы новыми комиссиями. Так, например, после того как Сбербанк отменил в апреле "банковский роуминг", он ввёл аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 рублей в месяц — уже вне зависимости от региона. Новая комиссия должна компенсировать отмену платы за "банковский роуминг".

Ещё одна распространённая проблема, с которой сталкиваются клиенты многих банков, — это неожиданные для них комиссии за обслуживание карты. В офисах часто предлагают тот или иной пластик "просто так". Например, как бонус при открытии вклада. Бывает, что у клиента заканчивается срок действия одной карты и ему предлагают перейти на другую, только с лучшими условиями по кешбэку.

В таких ситуациях люди часто не обращают внимания на условия использования карты. Действительно, можно получить более выгодные условия по вкладу или повышенный кешбэк, но при этом нужно в обязательном порядке оплачивать по карте покупки на определённую сумму. Если этого не сделать, то ежемесячная комиссия за обслуживание окажется внушительной.

— Ещё один вариант, при котором клиент может переплатить банку, — это плата за "лишнюю" страховку при оформлении какого-либо банковского продукта, — рассказал директор "Академии управления финансами и инвестициями" Арсений Дадашев. — Чтобы не столкнуться с такой ситуацией, нужно крайне внимательно читать кредитный договор и отказываться от ненужных дополнительных опций вроде навязываемых банком страховок. Обо всех доппродуктах нужно спрашивать заранее.

Также в этом году клиенты некоторых банков столкнулись с новыми комиссиями при оплате тех или иных услуг. В частности, квитанций за ЖКУ, связь или детский сад. Чтобы не переплачивать, стоит заранее посмотреть в онлайн-кабинете, у какого банка и за какие услуги будут комиссии. Коммунальные платежи можно оплачивать без комиссии напрямую компаниям-поставщикам. Также у многих банков сейчас это можно сделать бесплатно.

— В период кредитного бума российские банки свели комиссионный бизнес почти до нуля, отучили клиентов платить за сервис — лишь бы кредитовались, — рассказал основатель компании XCritical Яков Лившиц. — Теперь будет довольно сложно с точки зрения понимания клиентов делать банковские услуги платными. Но принципиальных проблем и "ловушек" для частных клиентов я тут не вижу, это естественный процесс. Повышение комиссии неприятно, но это не "уловка". Другое дело, что при прочих равных люди начнут предпочитать расчёты в наличной форме любым транзакциям.