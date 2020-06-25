Двух братьев будут судить в Подмосковье за жестокое убийство 93-летнего ветерана ВОВ

Следователи завершили расследование уголовного дела против двух братьев 26 и 29 лет и их соучастника, которые в Подольске убили и ограбили 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщила старший помощник ГСУ СК России по МО Ольга Врадий, материалы будут переданы в суд.

Согласно версии следствия, ночью 6 марта 2019 года трое мужчин выбили входную дверь квартиры пенсионера, проникли в дом и напали на ветерана. Осознавая, что мужчина преклонного возраста и не может сопротивляться, они нанесли ему удары ногами и руками по голове и телу, чтобы убить.

Злоумышленники забрали деньги и ценное имущество, в том числе ордена и медали. Сумма украденного составила более 1,6 миллиона рублей. Похищенное они затем сдали в один из московских ломбардов. Спустя несколько дней после разбойного нападения ветеран скончался в больнице в результате черепно-мозговой травмы. Также правоохранительные органы установили, что за несколько часов до убийства пенсионера один из обвиняемых ограбил на улице 47-летнюю женщину.

Против братьев возбудили уголовное дело по четырём статьям. Личность их соучастника также установлена. Сейчас мужчине заочно предъявили обвинение, его объявили в федеральный розыск.