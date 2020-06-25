За голосованием по поправкам в конституцию будут наблюдать десятки иностранных экспертов

Несколько десятков иностранных журналистов, депутатов, учёных и экспертов зарегистрированы в качестве наблюдателей за проведением голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщила председатель Общественной палаты России (ОП) Лидия Михеева.

— Несколько десятков человек в дни голосования в России будут присутствовать из-за рубежа и в качестве экспертов будут принимать участие в общественном наблюдении, — уточнила она на заседании рабочей группы по поправкам.

Как отметила Михеева, сама ОП РФ иметь статус общественного наблюдателя не может, поскольку это не предусмотрено законом. Зато более 440 тысяч россиян подали заявки на участие в общественном наблюдении за голосованием. Многие из них, подчеркнула председатель Общественной палаты, уже работают в данном статусе.