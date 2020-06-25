Эйфелеву башню открыли для туристов после трёхмесячного перерыва

В Париже после длительного перерыва более чем в три месяца открыли для посещения Эйфелеву башню, однако пока достопримечательность работает не в полную силу, а количество людей, которые могут одновременно находиться на экскурсии, ограничено, сообщает ТАСС.

Главным требованием, как и везде в данный момент, стало ношение защитной маски. Также на полу появилась разметка, напоминающая о соблюдении безопасного расстояния. Помимо этого на башне не работают лифты. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции администрация решила, что запускать их пока рано, поэтому желающим посмотреть на панораму Парижа предстоит преодолеть почти 700 ступенек.

Не работает и третий, самый высокий ярус достопримечательности. Раньше туда поднимались только с помощью лифта, так как лестница до него состоит из 1665 ступеней и используется только в самых редких случаях. Помимо самой башни администрация ограничила количество людей, которые одновременно могут находиться на территории у подножия башни.