Кинотеатры по всей России могут открыться с 15 июля

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что кинотеатры в России могут открыться уже 15 июля. Она отметила, что показ премьер будет возможен только при открытии всех кинозалов в стране, иначе это приведёт к крупным коммерческим рискам и проблемам для правообладателей.

— Мы говорили о возможной дате открытия кинотеатров 15 июля, и дата продолжает оставаться для нас актуальной, — заявила Любимова.

Всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионах, добавила она. Меры защиты россиян в кинотеатрах в соответствии с требованиями Роспотребнадзора уже разработаны.