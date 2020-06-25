Кинотеатры по всей России могут открыться с 15 июля

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что кинотеатры в России могут открыться уже 15 июля. Она отметила, что показ премьер будет возможен только при открытии всех кинозалов в стране, иначе это приведёт к крупным коммерческим рискам и проблемам для правообладателей.
— Мы говорили о возможной дате открытия кинотеатров 15 июля, и дата продолжает оставаться для нас актуальной, — заявила Любимова.
Всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионах, добавила она. Меры защиты россиян в кинотеатрах в соответствии с требованиями Роспотребнадзора уже разработаны.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко уже заявлял, что кинотеатры могут открыться уже в середине июля. По его словам, в них будут предусмотрены строгие меры безопасности, в числе которых — соблюдение расстояния между людьми, специальная плотность рассадки и использование средств защиты. Кроме того, в середине второго летнего месяца откроют двери и российские музеи, однако пока речь идёт только об индивидуальных визитах без групповых экскурсий.