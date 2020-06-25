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В Кремле сообщили, что решения об открытии российских границ пока не принимались

В данном вопросе будет учитываться мнение эпидемиологов и ситуация с распространением коронавируса в других странах.

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Фото © ТАСС / Сафрон Голиков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решения о возможных сроках открытия российских границ властями пока не принимались. Пресс-секретарь российского президента уточнил, что решение данного вопроса в прерогативе правительства.

Пока нет информации. Она поступит от правительственного штаба, именно там будет формулироваться данное решение, но пока в этом плане ничего не менялось, — ответил на вопрос журналистов Песков.

Как сообщал Лайф, пока границы закрыты, эксперты назвали самые бюджетные направления для отдыха в России в июле.

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