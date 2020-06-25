В Кремле сообщили, что решения об открытии российских границ пока не принимались

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решения о возможных сроках открытия российских границ властями пока не принимались. Пресс-секретарь российского президента уточнил, что решение данного вопроса в прерогативе правительства.

— Пока нет информации. Она поступит от правительственного штаба, именно там будет формулироваться данное решение, но пока в этом плане ничего не менялось, — ответил на вопрос журналистов Песков.