Песков допустил, что Путин проголосует по поправкам к конституции онлайн

В Кремле допустили, что президент России Владимир Путин будет голосовать по поправкам в конституцию в дистанционном формате, который доступен жителям Москвы и Нижегородской области. Об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он не исключил, что российский лидер проголосует и в основной день, который ранее назначил сам.