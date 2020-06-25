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Песков допустил, что Путин проголосует по поправкам к конституции онлайн

Ранее на избирательном участке в Москве проголосовал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В Кремле допустили, что президент России Владимир Путин будет голосовать по поправкам в конституцию в дистанционном формате, который доступен жителям Москвы и Нижегородской области. Об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он не исключил, что российский лидер проголосует и в основной день, который ранее назначил сам.

Как любой гражданин РФ, он может воспользоваться: а) возможностью электронного голосования, будучи жителем Москвы; б) он может досрочно посетить избирательный участок; в) он может прийти уже непосредственно в день голосования 1 июля на избирательный участок, — сказал Песков.

Ранее свой голос в отношении поправок в конституцию отдал бывший президент страны и нынешний заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Также приняли участие в голосовании губернаторы Камчатского края, Сахалинской, Омской областей и Якутии.

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