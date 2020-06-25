В Мосгоризбиркоме отреагировали на попытки проголосовать по поправкам дважды

В Москве пока что зафиксировано лишь два случая, когда один и тот же гражданин сначала проголосовал по поправкам к конституции онлайн, а затем поучаствовал в голосовании повторно традиционным способом. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

— На данный момент зафиксировано два случая, когда москвичи, ранее подавшие заявку на электронное голосование, попытались проголосовать на традиционных участках № 1958 в Орехово-Борисове Южном и № 141 в Тверском районе. По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения Мосгоризбиркома. Голоса граждан всё-таки будут учтены, но только один раз, — сказал Ермолов.

Обе урны, в которые были опущены повторно выданные бюллетени, на обоих участках уже опечатаны. Находящиеся в них бюллетени будут аннулированы. Ермолов также сообщил, что провокаторам может грозить и уголовная ответственность.

— Гражданин Павел Лобков уже проголосовал электронно, его голос в онлайн-системе учтён. У Василия Вайнсенберга остаётся возможность проголосовать электронно до 20:00 30 июня, либо он может сделать это очно на традиционном участке 1 июля, — добавил Ермолов.