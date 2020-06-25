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Патриарх Кирилл проголосовал по поправкам в Конституцию РФ — видео

По его мнению, изменения в основной закон могут привести к "очень важным духовным и нравственным последствиям" для жизни народа.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Он выразил уверенность, что изменения имеют очень большое значение для жизни россиян.

Мы голосуем за поправки в основной закон РФ, за те поправки, которые имеют очень глубокое мировоззренческое значение, которое, будучи применено в жизни, может привести к очень важным духовным и нравственным последствиям в жизни нашего народа. Я имею в виду в первую очередь поправку, которая упоминает Бога. Это впервые в конституции нашей страны за весь, можно сказать, послереволюционный период народ голосует за такую поправку, — отметил глава РПЦ.

Он также отметил важность поправок об исторической преемственности современной России и об определении брака как союза мужчины и женщины.

Наверное, 20–30 лет никто не думал, что на такие темы следует отвечать основным законом, но сегодня брак ставится под сомнение. Если разрушается брак разрушается семья, если разрушается семья разрушается нравственное начало. Поэтому утверждение, чем является брак, можно признать очень важной новацией, за которую, думаю, с большой радостью проголосует абсолютное большинство нашего народа, — подчеркнул патриарх.

В заключение он выразил надежду, что обновлённая конституция станет основой для дальнейшего развития российского законодательства и будет содействовать духовному, нравственному, материальному развитию России.

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