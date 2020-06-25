Патриарх Кирилл проголосовал по поправкам в Конституцию РФ — видео

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Он выразил уверенность, что изменения имеют очень большое значение для жизни россиян.

— Мы голосуем за поправки в основной закон РФ, за те поправки, которые имеют очень глубокое мировоззренческое значение, которое, будучи применено в жизни, может привести к очень важным духовным и нравственным последствиям в жизни нашего народа. Я имею в виду в первую очередь поправку, которая упоминает Бога. Это впервые в конституции нашей страны за весь, можно сказать, послереволюционный период народ голосует за такую поправку, — отметил глава РПЦ.



Он также отметил важность поправок об исторической преемственности современной России и об определении брака как союза мужчины и женщины.

— Наверное, 20–30 лет никто не думал, что на такие темы следует отвечать основным законом, но сегодня брак ставится под сомнение. Если разрушается брак — разрушается семья, если разрушается семья — разрушается нравственное начало. Поэтому утверждение, чем является брак, можно признать очень важной новацией, за которую, думаю, с большой радостью проголосует абсолютное большинство нашего народа, — подчеркнул патриарх.