"Интересный опыт". Касперская оценила электронное голосование по поправкам к конституции

Голосование по поправкам к конституции в электронном формате очень удобно, безопасно и не забирает много времени. Об этом сообщила член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Наталья Касперская.
— Я голосовала через mos.ru. Зашла, ввела свой логин, пароль, мне прилетел код на мобильный телефон, я проголосовала, мой голос учтён — в общем, не отвлекаясь даже ни на что. Интересный опыт, интересно было проголосовать, — поделилась она.
Касперская также отметила, что безопасность голосования обеспечивается с помощью технологии блокчейн, которая не позволяет подделывать голоса россиян в процессе выбора.
Как сообщал Лайф, в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления.
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