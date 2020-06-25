"Интересный опыт". Касперская оценила электронное голосование по поправкам к конституции

Голосование по поправкам к конституции в электронном формате очень удобно, безопасно и не забирает много времени. Об этом сообщила член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Наталья Касперская.

— Я голосовала через mos.ru. Зашла, ввела свой логин, пароль, мне прилетел код на мобильный телефон, я проголосовала, мой голос учтён — в общем, не отвлекаясь даже ни на что. Интересный опыт, интересно было проголосовать, — поделилась она.

Касперская также отметила, что безопасность голосования обеспечивается с помощью технологии блокчейн, которая не позволяет подделывать голоса россиян в процессе выбора.