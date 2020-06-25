Губернаторы большей части регионов СЗФО проголосовали по поправкам в конституцию

Губернаторы большинства регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) России посетили избирательные участки и проголосовали в первый день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сами главы регионов рассказали журналистам.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пришёл на избирательный участок в здании Псковского государственного университета вместе с семьёй.

— Это поистине историческое событие. И я не мог пропустить возможность принять в нём участие. Лично убедился в том, что на участке работа организована. Проголосовать можно быстро, легко. И самое главное, безопасно, — сказал Ведерников.

Глава региона отметил, что предлагаемые поправки закрепляют главные моменты, касающиеся здоровья людей, их благосостояния, неделимости границ страны и невозможности переписывать историю России.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников посетил избирательный участок в местном Институте развития образования. Он подчеркнул, что в поправках важна ежегодная индексация пенсий, которую впервые предлагается прописать в конституции.

— Закрепление статуса человека труда, уважение к человеку труда важно, особенно для начинающих ребят, которые будут с гордостью говорить: "Я работаю на заводе", — сказал Кувшинников и добавил, что сам был вальцовщиком и сортировщиком.

По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, проголосовать в первый день открытия участков было принципиальным решением. Такого же мнения придерживается и исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный. Он призвал всех жителей региона не тянуть с походом на избирательный участок, а проголосовать в течение недели, чтобы максимально разгрузить день общероссийского голосования 1 июля.

— Мы сегодня выбираем будущее нашей страны, нашего округа, нашей семьи. Именно поэтому я пришёл к самому открытию, — сказал Бездудный.

Глава НАО добавил, что лично убедился в безопасности на избирательном участке. Ему выдали маску, перчатки, индивидуальную ручку, измерили температуру и даже продезинфицировали обувь. Бездудный отметил, что в свете борьбы с коронавирусом избирательные участки — самое безопасное место в регионе.

ВРИО главы Коми Владимир Уйба и губернатор Калининградской области Антон Алиханов проголосовали в местных школах.

— Мы сейчас, принимая эти поправки, гарантируем себя от того, что никакая конъюнктура внутри, внешнеполитическая не сможет повлиять на то, что эта территория окончательно и бесповоротно наша земля, российская, — сказал Алиханов и отметил, что для его региона поправка о территориальной целостности имеет особое значение.

Также в здании местной школы проголосовал и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

— Очень надеюсь, что людям, несмотря на обязанность надевать перчатки и маски, будет комфортно выполнить свой долг и заявить свою гражданскую позицию, — отметил он.