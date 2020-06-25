Губернатор Псковской области назвал голосование по поправкам историческим событием

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам в Конституцию РФ поистине историческим событием. Сам он уже отдал свой голос, на избирательный участок глава региона пришёл вместе с семьёй.
— Поправки в Конституцию РФ закрепляют основные базовые моменты, касающиеся благосостояния наших граждан, их здоровья, неделимости наших границ, невозможности переписывания истории. Здесь сбалансированное сочетание базовых ценностей и социальных гарантий россиянина, которые в зависимости от ситуации с течением времени меняться не должны. Борясь с пандемией коронавируса, мы увидели, насколько быстро может изменяться ситуация, как быстро людям может понадобиться та или иная помощь, — отметил глава региона.
Как уже сообщал Лайф, с сегодняшнего дня в России стартовало голосование по поправкам в конституцию. Все избирательные участки (в Псковской области их 615) будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан.
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