Губернатор Псковской области назвал голосование по поправкам историческим событием

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам в Конституцию РФ поистине историческим событием. Сам он уже отдал свой голос, на избирательный участок глава региона пришёл вместе с семьёй.

— Поправки в Конституцию РФ закрепляют основные базовые моменты, касающиеся благосостояния наших граждан, их здоровья, неделимости наших границ, невозможности переписывания истории. Здесь сбалансированное сочетание базовых ценностей и социальных гарантий россиянина, которые в зависимости от ситуации с течением времени меняться не должны. Борясь с пандемией коронавируса, мы увидели, насколько быстро может изменяться ситуация, как быстро людям может понадобиться та или иная помощь, — отметил глава региона.