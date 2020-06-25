Сообщения о принуждении к голосованию моряков в Новороссийске оказались фейком

Некоторые пользователи соцсетей распространили сообщения о якобы принудительном голосовании по поправкам в конституцию моряков патрульного корабля "Василий Быков", базирующегося в Новороссийске. Утверждалось, что офицеры Новороссийской военно-морской базы под угрозой увольнения отправляют моряков на избирательный участок. В Администрации Краснодарского края назвали фейком эти сообщения.

Данный корабль сейчас находится в море на боевом дежурстве, и его экипаж физически не может пока принять участие в голосовании. Как пояснил председатель Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества Андрей Зайцев, у находящегося в море военного корабля работает лишь спецсвязь с землёй. А потому никакие гражданские лица не могут связаться с моряками, на которых якобы осуществляется давление.

— Это надуманное обвинение. В моём представлении с таким же успехом можно было бы связаться с космонавтами на борту МКС. Важно понимать, что корабль — это удалённый объект со средствами спецсвязи. И получить оттуда подобную информацию просто невозможно, — заявил порталу "Обзор" Зайцев.