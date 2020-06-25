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Сообщения о принуждении к голосованию моряков в Новороссийске оказались фейком

Указанный в публикациях корабль находится в море на боевом задании.

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Патрульный корабль "Василий Быков". Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Некоторые пользователи соцсетей распространили сообщения о якобы принудительном голосовании по поправкам в конституцию моряков патрульного корабля "Василий Быков", базирующегося в Новороссийске. Утверждалось, что офицеры Новороссийской военно-морской базы под угрозой увольнения отправляют моряков на избирательный участок. В Администрации Краснодарского края назвали фейком эти сообщения.

Данный корабль сейчас находится в море на боевом дежурстве, и его экипаж физически не может пока принять участие в голосовании. Как пояснил председатель Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества Андрей Зайцев, у находящегося в море военного корабля работает лишь спецсвязь с землёй. А потому никакие гражданские лица не могут связаться с моряками, на которых якобы осуществляется давление.

Это надуманное обвинение. В моём представлении с таким же успехом можно было бы связаться с космонавтами на борту МКС. Важно понимать, что корабль — это удалённый объект со средствами спецсвязи. И получить оттуда подобную информацию просто невозможно, — заявил порталу "Обзор" Зайцев.

Как сообщал Лайф, голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало сегодня. Избирательные участки работают ежедневно с 8 до 20 часов. Основной день голосования назначен на 1 июля, он станет для россиян выходным. Ранее в Московской городской избирательной комиссии уточнили, что зарегистрировавшиеся на онлайн-голосование, но не проголосовавшие смогут сделать это очно не раньше 1 июля.

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