"Всё как положено!" Наблюдатель из Когалыма провела экскурсию по избирательному участку — видео

Видео предоставлено Лайфу

Наблюдатель Наталья Сулакшина провела экскурсию по одному из избирательных участков в Когалыме и показала, как проходит голосование по поправкам в конституцию.

На входе, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, женщину встретили с электронным термометром и санитайзером. После обработки рук сотрудник пункта голосования измерила температуру и, удостоверившись, что она отвечает нормам, пропустила Наталью на сам избирательный участок. При этом на входе ей выдали индивидуальный набор: ручку, маску и перчатки.

Далее наблюдатель рассказала, что на участке проходит викторина с призами среди проголосовавших, а также показала сам зал, где можно отдать свой голос по изменениям в основной закон страны. Наталья уточнила, что на момент записи ролика часть участка переезжала на улицу для того, чтобы желающие могли проголосовать на открытом воздухе.