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"Всё как положено!" Наблюдатель из Когалыма провела экскурсию по избирательному участку — видео

Она показала, как на пункте голосования соблюдаются санитарные требования Роспотребнадзора.

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Видео предоставлено Лайфу

Наблюдатель Наталья Сулакшина провела экскурсию по одному из избирательных участков в Когалыме и показала, как проходит голосование по поправкам в конституцию.

На входе, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, женщину встретили с электронным термометром и санитайзером. После обработки рук сотрудник пункта голосования измерила температуру и, удостоверившись, что она отвечает нормам, пропустила Наталью на сам избирательный участок. При этом на входе ей выдали индивидуальный набор: ручку, маску и перчатки.

Далее наблюдатель рассказала, что на участке проходит викторина с призами среди проголосовавших, а также показала сам зал, где можно отдать свой голос по изменениям в основной закон страны. Наталья уточнила, что на момент записи ролика часть участка переезжала на улицу для того, чтобы желающие могли проголосовать на открытом воздухе.

Напомним, сегодня по всей России стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно продлится до 1 июля включительно. Такой протяжённый срок для голосования был введён в целях безопасности людей в условиях пандемии коронавируса, чтобы не создавать на избирательных участках большого скопления граждан. Все участки будут работать ежедневно с 8 до 20 часов.

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