Общественник лично убедился в невозможности проголосовать за поправки дважды

Общественный деятель Роман Доброхотов решил лично убедиться в возможности проголосовать дважды, однако ему это не удалось. Сначала Роман проголосовал электронно, а затем решил проверить, получится ли проголосовать офлайн.

— В моём случае система сработала и второй раз не дала проголосовать, я значился в списках на дистанционное голосование, — написал он в "Твиттере".<br/>