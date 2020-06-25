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Общественник лично убедился в невозможности проголосовать за поправки дважды

Система не позволила ему отдать голос очно на участке после того, как он уже проголосовал онлайн.

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Фото © Twitter / Roman Dobrokhotov

Общественный деятель Роман Доброхотов решил лично убедиться в возможности проголосовать дважды, однако ему это не удалось. Сначала Роман проголосовал электронно, а затем решил проверить, получится ли проголосовать офлайн.

В моём случае система сработала и второй раз не дала проголосовать, я значился в списках на дистанционное голосование, — написал он в "Твиттере".<br/>

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала провокациями попытки проголосовать дважды по поправкам в Конституцию РФ. По её словам, некоторые сознательно шли на такое нарушение. В Мосгоризбиркоме зафиксировали два таких случая и заверили, что в отношении членов ТИК будут приняты дисциплинарные решения, а голоса граждан всё-таки будут учтены, но только один раз.

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