Памфилова назвала провокациями попытки дважды проголосовать по конституции

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала провокациями попытки проголосовать дважды по поправкам в Конституцию РФ. По её словам, некоторые сознательно шли на такое нарушение.

— Ряд провокаций возник, как специально "подарки" готовились. Кто-то пошёл сознательно, чтобы два раза проголосовать, кто-то ещё что-то придумал, — заявила она.

Также она опровергла слухи о том, что люди голосуют на лавочках и в багажниках машины, а не в специальных палатках. На участках, которые находятся вне помещений, есть навесы, но они установлены согласно инструкции.

По её словам, из 4 425 904 заявок только 173 тысячи изъявили желание голосовать вне помещения. То есть большинство граждан всё же предпочитают традиционное голосование.