НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"Не прихоть, а болезнь". Машков после ДТП с Ефремовым посетовал на алкоголизм, которому подвержены актёры

Худрук "Табакерки" считает, что виновник смертельной аварии — честный человек, который глубоко переживает произошедшее.

605
Post cover

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев, © ТАСС / Артём Геодакян

Народный артист России Владимир Машков, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, впервые прокомментировал смертельную аварию, произошедшую по вине его коллеги по цеху, актёра театра и кино Михаила Ефремова. Произошедшее он назвал огромной трагедией для обеих семей и выразил уверенность, что Ефремов глубоко переживает за всё, что случилось.

Произошла огромная трагедия. Для семьи потерпевшего, для самого Михаила Олеговича. Миша — очень настоящий и честный человек. Я знаю, что он невероятно глубоко это переживает, — заявил Машков в эфире радио КП.

Худрук "Табакерки" также отреагировал на сообщения о том, что Михаилу Ефремову поставлен диагноз "хронический алкоголизм". Машков признал, что творческие люди, чувственные и эмоциональные, подвергаются этой болезни очень часто.

Из истории мы знаем, сколько людей погибло от этого недуга. Многие думают, что это некая прихоть, но, к сожалению, нет, это болезнь, а бывает, что и неизлечимая, — добавил он.

Напомним, поздно вечером 8 июня в центре российской столицы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.

Выбор редакции

Loading...