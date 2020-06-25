"Не прихоть, а болезнь". Машков после ДТП с Ефремовым посетовал на алкоголизм, которому подвержены актёры

Народный артист России Владимир Машков, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, впервые прокомментировал смертельную аварию, произошедшую по вине его коллеги по цеху, актёра театра и кино Михаила Ефремова. Произошедшее он назвал огромной трагедией для обеих семей и выразил уверенность, что Ефремов глубоко переживает за всё, что случилось.
— Произошла огромная трагедия. Для семьи потерпевшего, для самого Михаила Олеговича. Миша — очень настоящий и честный человек. Я знаю, что он невероятно глубоко это переживает, — заявил Машков в эфире радио КП.
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Худрук "Табакерки" также отреагировал на сообщения о том, что Михаилу Ефремову поставлен диагноз "хронический алкоголизм". Машков признал, что творческие люди, чувственные и эмоциональные, подвергаются этой болезни очень часто.
— Из истории мы знаем, сколько людей погибло от этого недуга. Многие думают, что это некая прихоть, но, к сожалению, нет, это болезнь, а бывает, что и неизлечимая, — добавил он.
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Напомним, поздно вечером 8 июня в центре российской столицы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.