Медаль за выдержку. Калининградскую "Золушку" наградили за марш без туфельки

Участница Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде удостоена награды от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова. Мичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО получила медаль за выдержку во время торжественного марша: Ксения Кальчинская потеряла туфлю, но не сбила строй .

Как сообщал Лайф, в Москве же Парад Победы прошёл без инцидентов. Пешие колонны из более чем 13 тысяч военнослужащих промаршировали по Красной площади в сопровождении военной техники и авиации. Президент России Владимир Путин открывал парад, наблюдали за торжественным маршем лидеры десяти иностранных государств, а также десятки ветеранов Великой Отечественной войны.