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Медаль за выдержку. Калининградскую "Золушку" наградили за марш без туфельки

Как уточнили представители флота, для девушки это был уже третий по счёту парад.

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Видео с парада Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Участница Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде удостоена награды от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова. Мичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО получила медаль за выдержку во время торжественного марша: Ксения Кальчинская потеряла туфлю, но не сбила строй.

Фото © VK / Ксения Кальчинская

Командующий вручил девушке памятную медаль командующего, грамоту и букет цветов перед строем мичманов и офицеров, — рассказал представитель флота Роман Мартов РИА "Новости".

Как сообщал Лайф, в Москве же Парад Победы прошёл без инцидентов. Пешие колонны из более чем 13 тысяч военнослужащих промаршировали по Красной площади в сопровождении военной техники и авиации. Президент России Владимир Путин открывал парад, наблюдали за торжественным маршем лидеры десяти иностранных государств, а также десятки ветеранов Великой Отечественной войны.

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