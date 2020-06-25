Мосгоризбирком назвал размер штрафа за попытку дважды проголосовать по поправкам в конституцию

За умышленные попытки проголосовать дважды грозит штраф в 30 тысяч рублей. Наказание грозит и члену комиссии, который умышленно выдал бюллетень, сообщил председатель Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

— Когда такие случаи происходят, они единичные, но человек не может не знать, что он получает бюллетень ещё раз. То есть все эти действия совершаются осознанно и умышленно, — передаёт РИА "Новости" его слова.

А если таких случаев наблюдается несколько в одном месте и примерно в одно и то же время, то это может расцениваться как групповое преступление, пояснил Реут. Он отметил, что если избиратель получает бюллетень во второй раз и снимает происходящее на камеру, то такие публичные заявления являются провокацией с единственной целью — дискредитировать работу Мосгоризбиркома.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала провокациями попытки проголосовать дважды по поправкам в Конституцию РФ. По её словам, некоторые сознательно шли на такое нарушение.