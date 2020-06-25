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Мосгоризбирком назвал размер штрафа за попытку дважды проголосовать по поправкам в конституцию

В комиссии подчеркнули, что такие действия всегда совершаются осознанно.

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Фото © Twitter / Максим Григорьев

За умышленные попытки проголосовать дважды грозит штраф в 30 тысяч рублей. Наказание грозит и члену комиссии, который умышленно выдал бюллетень, сообщил председатель Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Когда такие случаи происходят, они единичные, но человек не может не знать, что он получает бюллетень ещё раз. То есть все эти действия совершаются осознанно и умышленно, — передаёт РИА "Новости" его слова.

А если таких случаев наблюдается несколько в одном месте и примерно в одно и то же время, то это может расцениваться как групповое преступление, пояснил Реут. Он отметил, что если избиратель получает бюллетень во второй раз и снимает происходящее на камеру, то такие публичные заявления являются провокацией с единственной целью — дискредитировать работу Мосгоризбиркома.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала провокациями попытки проголосовать дважды по поправкам в Конституцию РФ. По её словам, некоторые сознательно шли на такое нарушение.

Напомним, сегодня по всей России стартовало голосование по поправкам в конституцию, работают все избирательные участки. При этом первыми к процедуре волеизъявления приступили жители Камчатки и Чукотки. Последними же к голосованию подключились жители Калининградской области. Все участки будут работать ежедневно до 1 июля включительно с 8 до 20 часов.

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